Béluga Ultra Trail : plus de 1 000 coureurs pour ses cinq ans

Le Béluga Ultra Trail reprendra d’assaut les rues de Tadoussac le 14 septembre pour sa 5e édition avec ses 5 parcours, ses 1 000 coureurs, sa centaine de bénévoles et ses spectateurs qui se font de plus en plus nombreux avec les années.

Maxime Drolet, responsable aux communications des Trails SagLac, organisme qui chapeaute l’événement, confirme que les inscriptions pour les parcours de 45 km, 30 km, 18 km et 1,5 km rassemblent environ 950 coureurs, et que le nombre grimpe à un peu plus de 1 000 avec les participants du 5 km.

Cette année encore, les coureurs emprunteront en totalité ou en partie les sentiers du parc national du Fjord-du-Saguenay, qui longent le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent entre Tadoussac et Sacré-Cœur.

L’organisation est toujours à la recherche de bénévoles pour assurer les diverses tâches de cette édition.

Tout comme lors des années précédentes, toutes les arrivées des courses sont planifiées sur la plage de Tadoussac. Des entraves à la circulation sont aussi à prévoir.

Adoption d’un béluga

La compétition renoue également avec l’adoption d’un béluga qui se réalisera cette année. Par cette action, les participants posent un geste concret pour la protection du béluga du Saint-Laurent.

Pour une deuxième année consécutive, les efforts des athlètes gagnants seront récompensés avec des trophées faits à la main par un artiste sculpteur de Tadoussac, Gaëtan Hovington. Ceux-ci sont en forme de bélugas afin de souligner la contribution de tous les athlètes de la course à la cause de la conservation de ce mammifère marin en voie d’extinction.

Le béluga nommé Trail, adopté officiellement en 2022, a d’ailleurs été aperçu dans le fleuve Saint-Laurent au cours des 5 dernières années.