Les services de la Société Alzheimer de la Côte-Nord sont menacés

La Société Alzheimer de la Côte-Nord fait face à une situation financière critique qui menace la continuité de ses services essentiels. C’est pourquoi l’organisme annonce une fermeture temporaire afin de revenir sur des bases solides.

Un appel à la solidarité est donc lancé. L’organisme se tourne vers la générosité des entreprises de la Côte-Nord ainsi qu’à la population pour l’aider à surmonter cette crise.

« Nous comptons bien recommencer à donner nos services lorsque nous aurons corrigé la situation » indique l’organisme par voie de communiqué.

Rappelons que depuis près de 30 ans, la Société Alzheimer de la Côte-Nord fournit un soutien vital, des ressources éducatives et des services de soutien à environ 125 personnes atteintes de la maladie et à leurs proches aidants.

« Afin de pouvoir recommencer à donner nos services d’accompagnement et de répit, des cafés-rencontres pour les proches aidants, et du centre de jour, nous aurons besoin de vous. Votre aide comme entreprise ou citoyen peut se traduire par un don par notre page internet et partager l’information », peut-on lire dans ce communiqué.