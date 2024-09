Le rêve de Hugo au bout des doigts

Ce qui devait être une activité de bénévolat afin de remercier la population de l’avoir soutenu dans cette épreuve qu’est la maladie s’est transformée en immense œuvre collective aux différentes couleurs et mots d’encouragement. Hugo Jobin, huit ans, qui combat un cancer, est le premier surpris de savoir que son rêve de créer le plus long serpent de roches au monde est en train de se concrétiser au parc des Pionniers.

C’est le 24 juillet que Hugo et sa maman déposaient les toutes premières roches. Un mois plus tard, soit en date du 29 août, 13 332 cailloux peints formaient un serpent de roches aux abords de la promenade Champlain.

« Le record du monde est maintenant atteignable », lance le jeune garçon le sourire aux lèvres. « C’est incroyable », ajoute-t-il sans mots.

Ce projet ne rend pas seulement le garçon heureux, une motivation indescriptible le remplit chaque fois qu’il doit traverser un traitement. « Quand ça ne me tente pas, je pense à tous ceux qui ont déposé une roche pour moi », dit Hugo.

Plus de 200 roches pour Hugo

Nathalie Pelletier, résidente de Rivière-du-Loup, a contribué plus de 200 fois au rêve de Hugo. Celle qui est en arrêt de travail après un diagnostic de sclérose en plaques utilise l’art comme forme de thérapie. La mère de 6 enfants a malheureusement perdu l’un des siens il y a 17 ans lorsque celui-ci était atteint d’une malformation cardiaque à sa naissance. Depuis cette tragédie, tout ce qui implique les enfants malades la touche droit au cœur.

« De savoir qu’un jeune garçon qui traverse un cancer avait ce rêve du plus long serpent du monde, je me suis dit go j’y vais à fond », lance Mme Pelletier. Celle qui peinturait des roches pour le projet de Aroche-moi un sourire a laissé tomber cette implication pour concentrer tout son temps au jeune baie-comois de 8 ans.

Même si elle ne connaissait pas le jeune homme, elle a créé 201 roches selon les goûts de celui-ci en consultant le groupe Facebook Serpent de roches — Tous pour Hugo. En plus de ces œuvres, des membres de la famille Pelletier ont également peint 18 roches.

« Tous les matins, je pensais à Hugo, je demandais à mon fils Adam là-haut d’envoyer du courage à Hugo », explique-t-elle avec émotion. Mme Pelletier qui souhaite continuer à peindre des roches a raconté avoir pris plusieurs heures et plusieurs jours pour en peindre certaines, dont celle à l’effigie du Drakkar de Baie-Comeau.

Un record canadien à Baie-Comeau

Le record canadien de serpent de roches était détenu par Lucas Walker, un jeune homme âgé de sept ans de Toronto. Il avait réussi à comptabiliser plus de 11 000 roches en 2021. Aujourd’hui, ce même projet n’existe plus, mais le jeune Jobin qui a repris l’idée a réussi à battre ce record en seulement un mois avec l’appui des citoyens, des touristes, des gens des quatre coins du Québec, des entreprises et des organismes qui ont levé leur pinceau.

La sécurité avant tout

La Ville de Baie-Comeau souhaite que Hugo puisse atteindre son rêve. « L’œuvre collective est tolérée par la Ville puisqu’elle ne nuit pas aux cyclistes, aux marcheurs, ni pour les opérations quotidiennes de la Ville », mentionne Pierre-Olivier Normand, agent aux communications à la Ville de Baie-Comeau.

D’ailleurs, une rencontre entre les dirigeants de la municipalité et la famille Jobin est prévue afin de discuter de l’avenir de ces roches.

Garder les roches intactes

Les personnes qui désirent participer à cette œuvre collective doivent se rendre près de la marina, où il y a un stationnement entre celle-ci et le parc des pionniers. Le serpent de roches est maintenant vis-à-vis l’avenue Cartier.

Rappelons qu’il est important de vernir les roches peinturées avant de les déposer afin qu’elles gardent leurs couleurs malgré toutes les intempéries. Certaines d’entre elles sont prises en charge par des bénévoles pour les repeindre et surtout les vernir.

Diane Arsenault qui est l’assistante maternelle du garçon depuis sa naissance prend le temps de compter les œuvres, de les replacer et d’y installer un décompte.