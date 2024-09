Violence par armes à feu : deux événements font remonter la tension à Sept-Îles

Les policiers sont intervenus pour des coups de feu tirés vers une résidence du canton Arnaud, samedi, au lendemain des événements survenus dans le quartier Mgr-Blanche de Sept-Îles. Après un été plus calme en matière de crime par armes à feu, la tension a remonté d’un cran durant le week-end.

La Sûreté du Québec est intervenue samedi, vers minuit 45, pour des coups de feu visant une résidence du canton Arnaud. La veille, quelqu’un avait ouvert le feu en plein jour dans le quartier Mgr-Blanche.

Dans le canton Arnaud, une scène de crime a aussi été érigée autour d’une résidence de la route 138. Personne n’a été blessé. Une expertise a été menée sur place. L’enquête est toujours en cours. Personne n’a été arrêté.

C’est donc deux événements impliquant des coups de feu en deux jours qui sont survenus à Sept-Îles.

Les ressources policières sont suffisantes, selon le maire

Après un été plus calme, il semble que la tension regagne la région. La guerre de territoire pour la vente de drogue qui oppose les Hells Angels au gang de rue ne serait pas étrangère à ces deux événements.

Le marché de la drogue est important à Sept-Îles, note le maire, Denis Miousse, qui a été en contact avec la Sûreté du Québec durant le week-end, à la suite des événements.

« Ce qu’ils [la Sûreté du Québec] me disent, c’est que les gens qui se font tirer et qui tirent ne cherchent pas à tirer sur la population. Ils ont des cibles bien précises. Mais une balle perdue, ça a beau être une cible visée, ça peut toucher quelqu’un d’autre », admet M. Miousse.

Le maire assure que la Sûreté du Québec « travaille très fort » pour enrayer la problématique de la violence par arme à feu sur le territoire.

« Je ne parle pas seulement des patrouilleurs, je parle aussi des enquêteurs et du haut commandement de la Sûreté du Québec », dit-il.

Il n’y a pas d’enjeu de ressources pour intervenir, selon lui.

« Les gens ont peur, mais du côté de la Sûreté du Québec, on me dit qu’on a les effectifs nécessaires et que si on voit que ça empire, ils pourront avoir un plus grand nombre de policiers sur le terrain pour enquêter sur ces incidents-là. »

Le maire demande à la population d’être aux aguets pour aider les autorités à faire leur travail.

« Quand des gens voient de choses inhabituelles se passer dans leur quartier, n’hésitez pas. Appelez la Sûreté du Québec. Peut-être que ça ne sera absolument rien, mais les policiers vont faire leur travail et aller vérifier et s’il y a quelque chose (…) Comme c’est arrivé vendredi [dans Mgr-Blanche]. Grâce à la collaboration des citoyens, deux individus ont été arrêtés. »