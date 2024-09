Pierre Fitzgibbon dit quitter la tête haute et avec le sentiment du devoir accompli

Le «superministre» Pierre Fitzgibbon a confirmé mercredi matin son départ de la vie politique, affirmant quitter la tête haute et avec le sentiment du devoir accompli.

M. Fitzgibbon n’était pas prêt à terminer son mandat, parce que, dit-il, il avait ressenti une baisse de motivation dans son travail.

Il quitte en étant en harmonie avec ses collègues, a-t-il assuré. M. Fitzgibbon a ajouté qu’il quittait en étant optimiste, puisque, dit-il, François Legault reste aux commandes.

Le premier ministre Legault avait confirmé plus tôt le départ de M. Fitzgibbon, un poids lourd du gouvernement. Il cumulait les fonctions de ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, en plus d’être responsable du Développement économique régional et de la région de Montréal.

M. Legault a rendu hommage à son ministre et a affirmé que les Québécois pouvaient remercier M. Fitzgibbon pour son travail depuis sa première élection en 2018.

Pierre Fitzgibbon devait amorcer l’étude de son important projet de loi 69 sur l’énergie la semaine prochaine.

Le départ de M. Fitzgibbon obligera toutefois M. Legault à remanier son cabinet et à déclencher une élection complémentaire dans Terrebonne, au moment où le Parti québécois de Paul St-Pierre Plamondon mène dans les intentions de vote.