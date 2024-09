La brigade de Baie-Comeau ramène deux victoires 

La compétition amicale des pompiers, un événement annuel attendu par les soldats du feu de la région, s’est déroulée cette année à Fermont. Parmi les participants, quatre pompiers de Baie-Comeau ont représenté fièrement leur brigade : Samuel Ouellet, Jean-Philippe Henry, Frédéric Lebel, et Marie-Pier Fortin, pompière-préventionniste pour la Ville.

Marie-Pier Fortin, qui a concouru dans la catégorie féminine, revient sur les défis de la compétition.

« Le but, c’est de terminer la compétition le plus vite possible selon la catégorie. Nous, on a compétitionné chacun en individuel. J’ai compétitionné en classe féminine, incluant tous les âges. Samuel et Frédéric ont participé pour les moins de 40 ans et Jean-Philippe pour les 40 ans et plus », explique la pompière.

L’épreuve était intense et comportait plusieurs obstacles, comme le décrit Mme Fortin, afin de tester les limites des participants.

« L’épreuve consistait à monter une tour de 3 étages avec un tuyau sur notre épaule jusqu’en haut de la tour. Rendue en haut, on avait un tuyau qui était roulé et qui pesait 45 livres au bout d’une corde. Il fallait le monter jusqu’en haut de la tour et après ça, le redescendre. Ensuite, on s’en allait sur un simulateur d’entrée par effraction qu’on cognait avec une masse. Le bloc faisait 151 livres. »

Le parcours ne s’arrêtait pas là. « Après qu’on ait atteint la ligne où il fallait pousser avec la masse, on avait un parcours de cônes à faire de 75 à 100 pieds et on avait une lance qui était chargée d’eau à ramener le plus vite possible jusqu’à une ligne. Après ça, il fallait taper une cible avec le jet, puis ensuite on finissait avec l’épreuve du mannequin. On attrapait un mannequin qui pesait 150 livres et on le ramenait sur une distance de 100 pieds », ajoute-t-elle.

Deux victoires pour Baie-Comeau

Grâce à leur détermination, les quatre participants de Baie-Comeau n’ont pas quitté Fermont les mains vides. « On a ramené deux prix à Baie-Comeau », annonce fièrement Marie-Pier Fortin.

« Samuel a récolté la première place overall, incluant tous les participants, avec un temps de 1 minute et 20 secondes. Puis, on a ramené au relais, qu’on a fait en équipe de 4, la première position avec un temps de 1 minute et 12 secondes », ajoute-t-elle.

Avec 11 équipes en relais et 38 participants en individuel, l’événement a été un véritable succès en comparaison à l’année passée, où figuraient 27 participants en individuel.

Malgré une performance émérite, Marie-Pier a terminé quatrième de sa catégorie, à seulement 20 centièmes de la troisième place. « Il ne manquait pas grand-chose », confie-t-elle avec un sourire. Jean-Philippe a enregistré un temps de 2 minutes et 04 secondes, et Frédéric a terminé en 1 minute et 49 secondes.

Avec ses deux victoires, l’équipe de Baie-Comeau a démontré qu’elle sait se dépasser et faire preuve d’un esprit d’équipe inébranlable. Cette performance place encore une fois la brigade de Baie-Comeau parmi les meilleures à l’instar de l’année passée, où l’équipe avait déjà remporté deux victoires.