Un service pour les 36 ans et plus au Carrefour JEunesse Manicouagan

Le Carrefour JEunesse Manicouagan (CJE) lance le nouveau service Attractif Manicouagan 36 +, destiné à attirer les professionnels de 36 ans et plus dans la région. Grâce à une aide financière de 24 283 $ octroyée par la MRC de Manicouagan, l’organisme met en place ce service inédit qui s’inspire de son programme déjà existant Place aux jeunes.

« Le programme Place aux jeunes, c’est un programme national pour les 18-35 ans. Or, là, ça va être un service du CJE qui offrira les mêmes services que Place aux jeunes mais pour les 36 ans et plus », confirme Myreille Lalancette, directrice du CJE de Manicouagan.

Ce projet est né d’un constat : le CJE avait de plus en plus de demandes de professionnels de 36 ans et plus qui voulaient venir s’installer dans la région.

À l’instar du programme Place aux jeunes, le programme Attractif Manicouagan 36 + permet d’organiser des séjours de trois jours minimum, en prenant en charge les frais de déplacement, d’hébergement, de repas et certaines activités pour permettre aux professionnels de découvrir le territoire.

Cependant, pour Attractif Manicouagan 36 +, le CJE n’est pas en mesure de couvrir ces coûts. C’est pour cette raison qu’il a sollicité des partenaires, tel que la MRC de Manicouagan, pour offrir ce nouveau service.

Les 24 283 $ octroyés par la MRC de Manicouagan ne serviront pas uniquement à accueillir les professionnels 36 ans et plus. Une partie de cette somme sera utilisée pour financer le salaire de l’agent du CJE qui sera responsable de ce volet.

« Je ne peux pas payer son salaire à partir de l’enveloppe de Place aux Jeunes, donc j’ai une portion qui est attribuée pour le salaire de mon agent qui va s’occuper du volet 36 ans et plus. Cette somme est une première étape dans le projet », explique-t-elle.

L’initiative est déjà en marche et le CJE bénéficie également de partenariats avec Service Québec et d’autres partenaires financiers. Service Québec prend en charge les frais pour attirer des professionnels dans des entreprises privées, mais pas pour des emplois dans le secteur gouvernemental ou éducatif.

L’enveloppe de la MRC vient donc combler cette lacune en permettant d’accueillir ces catégories de professionnels. « Avec Service Québec, on a accueilli 3 personnes de 36 ans et plus, dont un qui est établi présentement », ajoute Myreille Lalancette.

Selon cette dernière, la demande de la part des 36 ans et plus est bien présente et croissante à Baie-Comeau.