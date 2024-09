Christine Fréchette serait «honorée» d’être nommée superministre de l’Économie

Tout indique que l’actuelle ministre de l’Immigration, Christine Fréchette, sera nommée jeudi après-midi superministre de l’Économie et de l’Énergie en remplacement de Pierre Fitzgibbon.

La principale intéressée n’a pas nié l’information en impromptu de presse à Rimouski, où se tient cette semaine le caucus présessionnel de la Coalition avenir Québec (CAQ).

«Écoutez, mon nom circule au sujet d’un poste, alors si tel est le souhait du premier ministre, j’en serais honorée. Mon but à moi, c’est de travailler au développement du Québec, quelle que soit la fonction que j’occuperai.»

«C’est la prérogative du premier ministre, alors je vous invite à suivre l’évolution de la journée», a-t-elle déclaré.

Avant de faire le saut en politique en 2022, Mme Fréchette a été présidente et directrice générale de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal, de 2016 à 2021.

Elle a également été directrice des relations externes et institutionnelles chez Montréal International, de 2014 à 2016.

C’est le ministre de la Langue française et des Relations canadiennes, Jean-François Roberge, qui se verrait en plus confier l’Immigration, selon les informations qui circulent et qui n’ont pas été démenties.

Jeudi, M. Roberge a déclaré à son arrivée au caucus que «les enjeux de la langue française sont extrêmement importants et doivent vivre dans beaucoup de ministères».

«On va peut-être se voir tout à l’heure», a-t-il ajouté.

L’ajustement à la composition du conseil des ministres doit avoir lieu à 15 h 20 à Québec, selon l’horaire officiel du premier ministre.

Pierre Fitzgibbon a annoncé son départ de la vie politique, mercredi, ce qui a passablement chamboulé les plans de la CAQ à quelques jours de la rentrée parlementaire.