Olivier Dancause continue son ascension

« Terminer 15e, c’est incroyable, c’est malade ! Mais, il faut comprendre que c’est 15e au monde. C’est encore plus impressionnant quand tu sais ce que ça signifie et à quel point c’est dur de réaliser ça », lance Olivier Donais, un entraîneur plus que fier de son protégé, le jeune Baie-Comois Olivier Dancause.

C’était la toute première participation d’Olivier Dancause à la compétition mondiale CrossFit Teens 2024 (CrossFit Games), qui s’est tenue du 30 août au 1er septembre, au Michigan.

Ce dernier a terminé en 15e position dans sa catégorie d’âge, soit 16-17 ans.

« C’était vraiment le fun, l’ambiance c’était incroyable. C’était impressionnant de voir tout le monde qu’il y avait là-bas. […] Je suis content, parce que ça a été mon objectif depuis l’année passée de me rendre là. L’année passée, je n’avais pas réussi à y aller, donc ça, c’est un objectif accompli », déclare Olivier Dancause.

Le jeune athlète, qui a performé sous les encouragements constants de ses parents et son entraîneur, a tout donné durant ces trois journées intensives. « J’ai réussi à passer au travers des trois jours », lance-t-il à la blague.

« Pour lui, c’était exceptionnel d’y aller, remarque son entraîneur et propriétaire du Complexe Maxi-Forme, Olivier Donais. En arrivant là, l’objectif pour lui c’était de finir en bas de son classement. » Lors des qualifications, le jeune athlète avait terminé 27e au classement.

Fierté

« Autant pour Catherine que pour moi, c’est de la fierté », confie son père, Eric Dancause.

« On voulait qu’Olivier donne tout ce qu’il a sur le plancher, c’est toujours ça qu’il fait. […] On sait qu’il est rendu dans le top mondial, mais parfois on ne le réalise pas », poursuit son père.

C’est aussi l’enthousiasme que partage M. Donais : « J’essaie de trouver une manière d’expliquer aux gens à quel point le niveau de compétition est élevé à cet endroit-là. Olivier a tout donné! C’est une victoire en soi aussi d’être allé là, puis d’avoir terminé 15e au classement. »

Seulement quelques points ou même une seconde séparent le 15e mondial du 5e mondial, fait-il également savoir.

« Dans toutes les épreuves que j’ai faites, il n’y en a jamais une à la fin où [j’étais déçu]. Quand tu finis l’épreuve, il ne faut pas que tu te dises : ça, j’aurais pu faire mieux. Tu dois le faire et performer au maximum de ce que tu peux faire », confie Olivier Dancause.

Les mots d’encouragement et les félicitations se sont enchaînés sur la page Facebook Olivier-Teenage Crossfit Games 2024, là où ses parents ont partagé des nouvelles tout au long du week-end.

Eric Dancause remercie particulièrement tous ceux qui se sont procuré un chandail pour encourager l’athlète, ce qui a permis de financer une partie du voyage d’Olivier pour la compétition.