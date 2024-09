La migration des oiseaux au cœur d’un festival sur la Côte-Nord

Des dunes de Tadoussac au banc de sable de Portneuf-sur-Mer, le Festival des oiseaux migrateurs de la Côte-Nord sera l’occasion de célébrer la migration des oiseaux dans la région. Du 16 au 22 septembre, une programmation d’activités attend les spécialistes et les amateurs d’ornithologie.

Pour sa 14e édition, l’événement organisé par l’Observatoire des oiseaux de Tadoussac compte sur un nouveau porte-parole. Pierre Verville laisse sa place à Damien Robitaille, aussi passionné par les oiseaux.

Ce dernier donnera le coup d’envoi du festival le 20 septembre à l’Hôtel Tadoussac tandis que plusieurs activités avec les écoles de la région auront déjà débuté.

Les festivaliers auront plusieurs choix d’activités : croisières en mer pour observer les oiseaux marins en migration, ateliers de baguage, permettant aux passionnés de participer activement à la recherche et randonnées guidées pour une exploration des plus belles zones d’observation.

Le volet nocturne sera encore de la partie. Il inclut des observations spéciales et des animations sous les étoiles. Des conférences et projections sur la biodiversité et les enjeux de conservation des oiseaux migrateurs sont également au programme.

« Nous cherchons à faire découvrir la région, réputée comme la meilleure au Québec pour l’observation des oiseaux, à un public aussi large que diversifié. Nul besoin d’être un spécialiste des

oiseaux, nos guides et nos activités s’adressent à tous », assure Alexandre Terrigeol, directeur aux opérations de l’organisme à la tête du festival.

Rappelons que l’Observatoire des oiseaux de Tadoussac est le plus important programme de recherche d’Explos-Nature. Il a été fondé en 1993 ce qui fait de lui le premier observatoire d’oiseaux francophones en Amérique du Nord. Ses missions principales s’articulent autour de la recherche, de la sensibilisation et de l’éducation.