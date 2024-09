(PHOTOS) La caserne Mingan ouvre ses portes

Il y avait des centaines d’enfants heureux aujourd’hui à la caserne de pompiers du secteur Mingan à Baie-Comeau. En plus d’en apprendre davantage sur le métier de combattant du feu, ils ont pu essayer les véhicules de plusieurs services d’urgence.

C’est la nouveauté qu’ont voulu instaurer cette année les pompiers-préventionnistes à la Ville de Baie-Comeau, Marie-Pier Fortin et Jean-Philippe Henry.

« On a décidé d’inviter des partenaires avec qui on travaille tout au long de l’année. On a la SOPFEU, le ministère de la Sécurité publique, les policiers de la Sûreté du Québec et les contrôleurs routiers qui sont là. Ça s’est déjà fait par le passé, mais ça avait été laissé de côté », raconte Mme Fortin.

« On essaye d’apporter un petit vent de changement et faire ça un peu plus gros pour montrer le métier de pompier et les autres métiers aussi. En bout de ligne, on essaye de promouvoir la sécurité en général », ajoute son collègue.

Les portes ouvertes à la caserne reviennent annuellement, mais pour cette édition, elles ont été organisées un mois plus tôt « pour rejoindre le plus de monde possible avant la chasse » et espérer être dans les faveurs de Dame Nature.

Activités

De 9 h à 15 h, les véhicules d’urgence (pompiers, policiers, contrôleurs routiers) ont été mis à la disposition du public. Les citoyens présents ont pu notamment visiter le nouveau poste de commandement dont s’est équipé le service incendie de la Ville de Baie-Comeau l’an dernier.

Des kiosques de sensibilisation étaient également sur place et un dîner hot-dogs était offert aux familles.

« Avec le kiosque de prévention incendie, on a les poêles à bois, tout ce qui est sécurité, tout ce qu’on a eu comme petites problématiques durant l’année au niveau des citoyens pour essayer de les sensibiliser le plus possible », explique Marie-Pier Fortin.

Elle fait référence notamment aux risques électriques, soit la surcharge des rallonges ou encore la surchauffe des batteries au lithium.

« On a apporté aussi tout ce qui est poêle à bois, le ramonage, la disposition des cendres, l’importance d’avoir un détecteur de monoxyde de carbone ainsi que les travaux résidentiels à chaud ( ex : soudure, meulage). C’est le petit geste que le citoyen peut faire pour éviter un accident », fait savoir la pompière-préventionniste.

« On fait de la sensibilisation, on montre le fonctionnement pour que ça soit conforme et sécuritaire et d’avoir de bonnes habitudes », poursuit Jean-Philippe Henry précisant que le côté sauvetage nautique était aussi présenté avec le zodiac et les équipements.

Du côté des contrôleurs routiers, les gens présents ont pu expérimenter le tapis d’angle mort qui sensibilise les conducteurs qui rencontrent un poids lourd. Pour le porte-parole de Contrôle routier Québec, Frédéric Côté, le message semble « de base », mais il demeure nécessaire pour faire prendre conscience du danger de l’angle mort aux automobilistes.

« Souvent, les adultes nous disent qu’ils n’avaient jamais pensé à ça. Plus le véhicule est gros, plus les angles morts sont hautes », précise M. Côté, heureux d’avoir été invité à cet événement familial.

Pour les organisateurs, la journée est un franc succès. Les sourires sont au rendez-vous. « La prévention incendie et en général, ça commence quand ils sont petits. Si on peut les sensibiliser en bas âge, c’est une belle activité pour le faire », conclut Mme Fortin.

Un don pour les enfants malades

L’activité des portes ouvertes de la caserne Mingan a fait une pierre, deux coups. En plus de sensibiliser la population à la sécurité, elle a permis de remettre une somme de 4 314 $ à la Fondation de la santé et des services sociaux de la Manicouagan pour le projet de création d’un milieu joyeux à la pédiatrie de l’Hôpital Le Royer de Baie-Comeau.

Sur ce montant, l’Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau a octroyé 3 000 $ par son programme Action. Des bénévoles de l’entreprise ont également aidé au dîner hot-dogs sur place. D’autres commanditaires et donateurs ont permis d’atteindre l’objectif de 4 000 $.

Le projet prévoit notamment l’installation de tuiles amusantes au plafond du secteur de la pédiatrie afin de mettre de la couleur dans la journée des enfants malades. « On est à valider la possibilité de réaliser le projet avec le CISSS de la Côte-Nord », mentionne Chantal Asselin, directrice générale de la Fondation, reconnaissante du don reçu aujourd’hui.

En photos

Les familles étaient au rendez-vous. Photo Johannie Gaudreault

Vincent Hammond, capitaine et directeur des contrôleurs routiers sur la Côte-Nord, et Frédéric Côté, porte-parole de Contrôle routier Québec. Photo Johannie Gaudreault

Le sergent Longpré a fait visiter le véhicule de patrouille de la Sûreté du Québec. Photo Johannie Gaudreault