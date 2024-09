Un beau support pour Samuel Murray

« J’avais beaucoup de gens de ma famille qui sont venus me voir jouer. Ça faisait longtemps qu’ils ne m’avaient pas tous vu jouer à un niveau comme ça. Donc, de pouvoir réussir à bien performer devant eux, être avec eux toute la semaine, ça a vraiment été le fun », confie Samuel Murray après les Championnats du monde de racquetball 2024.

Rappelons que se dernier s’est démarqué avec l’équipe canadienne lors de cette compétition qui s’est tenue San Antonio, aux États-Unis du 23 au 30 août.

Le Baie-Comois a même réalisé un exploit historique. Les Canadiens ont ramené trois médailles, dont une d’or grâce au duo formé de Samuel Murray et Coby Iwaasa de Lethbridge. Ils ont remporté le titre de champions du monde en double masculin.

Les deux joueurs ont battu l’équipe mexicaine, première tête de série en finale. Il s’agit de la première médaille d’or du Canada aux Championnats du monde depuis 2006 et de la toute première médaille d’or du pays en double masculin.

Le Baie-Comois de 31 ans, habitué aux différents tournois et championnats, se dit fier de sa performance.

« Avec le temps, je pense que j’ai appris à essayer de me concentrer plus sur comment je performe et non aux résultats. Mais c’est sûr qu’inconsciemment, on pense toujours aux résultats, puis ça peut apporter de la pression. […] Mais, même si on dit qu’on ne va pas là-bas nécessairement pour gagner, mais quand tu gagnes, tu es vraiment content », ajoute-t-il.

Notons que les Championnats du monde 2024 ont également servi de qualification pour les Jeux mondiaux de 2025 qui auront lieu à Chengdu.

Pendant ce temps, Samuel Murray ne chôme pas et a un horaire plutôt chargé pour les prochains mois.

« Je participe au circuit professionnel aussi, explique-t-il. Dans un mois, il y a un tournoi à Washington que je prévois faire. Il y a la sélection canadienne au mois de novembre à laquelle je participe. »