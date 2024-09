(PHOTOS) Une journée pour découvrir le quotidien des agriculteurs

C’est aujourd’hui que se tiennent les Journées portes ouvertes – Mangeons local organisées par l’Union des producteurs agricoles. Sur la Côte-Nord, la Ferme Yves Laurencelle de Longue-Rive se dévoile et accueille d’autres agriculteurs de la région.

« Je suis vraiment fier de recevoir les portes ouvertes. Il y en a juste 49 au Québec. C’est une fierté d’avoir cette représentation-là », lance d’entrée de jeu Yves Laurencelle, rencontré dans son étable où il accueille une centaine de têtes durant la période hivernale.

Une foule d’activités sont au programme le 8 septembre : visite de la ferme, kiosques de producteurs locaux, dîner hot-dogs, chansonnier, jeu gonflable pour les plus jeunes ainsi qu’une mini-ferme.

Pour le propriétaire, aussi président de la Fédération de l’Union des producteurs agricoles Capitale-Nationale-Côte-Nord, il s’agit d’une belle opportunité pour la population.

« On n’ouvre pas nos portes souvent pour une question de biosécurité. Aujourd’hui, on prend les mesures nécessaires et on permet aux gens de venir voir ce qu’on vit, notre quotidien, avec quoi on travaille. Des fois, les gens disent qu’on a beaucoup de machinerie, il faut qu’ils comprennent pourquoi. Pareil pour les terres, pourquoi ça nous en prend aussi grand, pourquoi c’est important de les protéger », raconte M. Laurencelle, heureux de la participation des citoyens.

Des visiteurs se sont même déplacés de Charlevoix et de la région de Portneuf, près de Québec. « Ils étaient curieux de venir voir comment ça se passe. Le monsieur m’a dit : vous êtes courageux et convaincu de faire de l’agriculture ici », divulgue le producteur agricole de longue date.

La Ferme Yves Laurencelle existe depuis trois générations. Elle continue toujours à vivre dans un esprit familial puisque le propriétaire obtient l’aide de son frère et de ses parents. Pour ce qui est de la relève, « je n’ai pas d’enfants, mais j’ai des filleuls », rigole M. Laurencelle qui aimerait voir une quatrième génération reprendre les rênes.

En photos

Kristine Blanchette de la Ferme Martial Junior des Bergeronnes était présente pour vendre ses produits fraîchement récoltés. Photo Johannie Gaudreault

Karine Masseau et David Hamel avaient apporté leurs tomates pour l’occasion. Photo Johannie Gaudreault

Plusieurs producteurs agricoles ont répondu présents. Photo Johannie Gaudreault