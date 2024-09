Travaux à venir dans le boisé de la Pointe Saint-Gilles

La Corporation des amis du boisé de la Pointe Saint-Gilles de Baie-Comeau a obtenu 14 000 $ pour la réfection d’une infrastructure de sentier grâce au Fonds d’initiatives nordiques. L’organisme pourra ainsi assurer un meilleur accès aux visiteurs.

Comme l’explique Raynald Rondeau, vice-président de la Corporation, cette subvention sera utilisée pour revitaliser une partie essentielle du parcours naturel de Baie-Comeau.

« Nous avons reçu la lettre d’intention datée du 27 juin 2024. Les 14 000 $ serviront à revaloriser une infrastructure, assurer sa pérennité et l’améliorer. »

« Il s’agit d’un escalier d’une trentaine de pieds sur une pente de 70 degrés. La pente est sujette à l’érosion sur le bord de l’étang des Mandres, anciennement ce que nous les gens de Baie-Comeau on appelait le lac des Clés », dévoile-t-il.

L’escalier, indispensable pour l’accès au sentier, est actuellement en très mauvais état. Les marches sont pratiquement impraticables et l’escalier est inutilisable. Il est d’ailleurs fermé au public.

Début des travaux prévu pour l’automne

M. Rondeau indique que les fonds permettront de couvrir les coûts de l’engagement d’un entrepreneur spécialisé dans l’aménagement d’infrastructures en milieu forestier.

« Ils devraient débuter les travaux soit à la fin septembre soit début octobre parce que ce sont des compagnies qui sont spécialisées dans l’aménagement des infrastructures en milieux forestiers. Souvent, pendant l’été, ils font du débroussaillage, ils entretiennent les sentiers et vers la fin de l’été et l’automne, ils en profitent pour faire les travaux d’amélioration des infrastructures comme la charpenterie et la menuiserie », souligne le vice-président.

Selon ce dernier, les travaux d’amélioration seront terminés à l’hiver prochain.

Un projet qui va de soi

Cependant, la réfection du sentier n’est qu’une partie du projet qui prévoit aussi de petits aménagements autour de l’escalier.

« Les sous vont servir à la fois à bonifier et remplacer une infrastructure qui est désuète, qui est en délabrement. La bonification signifie aussi que nous allons faire de petits aménagements autour. Ça va probablement être d’améliorer certains ponceaux, mais nous allons y ajouter aussi une sculpture », annonce M. Rondeau.

Ce projet s’inscrit dans la philosophie de la Corporation telle qu’elle a été définie au début des années 2000, lorsque le boisé était orné de plusieurs sculptures sur des thèmes liés à l’environnement, la faune et la flore.

« On va essayer d’y apporter une sculpture, une statuette à l’endroit de l’escalier », conclut le bénévole.

Grâce à cette subvention du Fonds d’initiatives nordiques, le boisé de la Pointe Saint-Gilles pourra continuer d’offrir aux visiteurs un espace naturel riche et attrayant, fidèle à sa vocation environnementale.