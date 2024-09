Un nouveau jardin communautaire déjà très populaire

La Maison des familles et Centre de ressources périnatales de Baie-Comeau a inauguré le jardin communautaire du secteur Marquette, au parc Saint-Nom-de-Marie, qui a dépassé les attentes de l’organisme.

« Le jardin opère maintenant depuis deux ans, c’est le deuxième été. Dès 2023, les 28 lopins ont été loués. […] Il y a 102 personnes différentes qui ont été touchées depuis son implantation, 11 corvées qui ont été réalisées et 8 ateliers formatifs ont été offerts », fait savoir Stéphanie Saint-Gelais, directrice générale de la Maison des familles.

Cette dernière compte également plus d’une centaine d’heures de bénévolat au jardin communautaire : « Nous pouvons donc affirmer haut et fort que la mission du jardin a été atteinte, puisque le goût de la terre a été transmis. »

L’objectif est de « fournir des aliments sains, locaux et à faible coût, favoriser la création d’un tissu social dynamique et inclusif et créer un lieu de rencontre pour la communauté », rappelle Stéphanie Saint-Gelais.

Le Jardin communautaire s’inscrit dans le Réseau nourricier dont l’idée émane du groupe citoyen

Transition Manicouagan. Le projet a été retenu lors du forum Ma Ville Ma Voix en 2021.

Plusieurs partenaires importants ont permis la réalisation de ce projet, tels la Société du Plan Nord, le Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables, la Ville de Baie-Comeau ou encore le CISSS de la Côte-Nord, la MRC de Manicouagan et encore plus.

« Nous avons cherché et trouvé le site idéal pour ce jardin. Il était important pour nous de choisir un lieu accessible à la communauté, près des écoles et qui pourrait devenir un véritable lieu de rassemblement », indique Marilène Beaulieu de Transition Manicouagan, groupe citoyen ayant amené l’idée de ce projet à Ma Ville Ma Voix.

« C’est ce qui fait la beauté du succès de cette démarche citoyenne. Quand le projet avance et se concrétise, il devient solide grâce à la volonté et l’entraide de la communauté », ajoute le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens.