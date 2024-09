Des ateliers pour favoriser la qualité de vie des Nord-Côtiers

Une série d’ateliers pour améliorer la qualité de vie des Nord-Côtiers est lancée par le Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord. Ils seront offerts gratuitement en ligne et en présence partout dans la région.

Des professionnels de la Direction de santé publique agiront comme animateurs. Quatre grands thèmes seront abordés : l’arrêt tabagique/vapotage (les meilleures astuces pour vaincre la dépendance), la santé mentale (anxiété, gestion des écrans, fatigue parentale et coparentalité), la saine alimentation (planification de repas nutritifs et diversifiés) ainsi que l’activité physique (exercices adaptés à tous les niveaux).

En plus de viser une meilleure santé physique et mentale, les ateliers offerts dès cet automne sont « des occasions d’acquérir de nouvelles connaissances sur les saines habitudes de vie et de développer de nouvelles habitudes pour prendre soin de soi », affirme le CISSS, par voie de communiqué.

Grâce à la formule d’ateliers en groupe, les participants pourront échanger et rencontrer des personnes qui souhaitent comme eux atteindre de nouveaux objectifs. Les professionnels qui offrent les ateliers pourront aider les participants à y arriver et ainsi envisager un changement durable.

« Avec ces ateliers, on souhaite accompagner les participants afin qu’ils repartent avec des outils concrets qui permettront d’améliorer leur santé en s’engageant eux-mêmes au quotidien dans le changement », souligne Stéphane Talbot, agent de planification, de programmation et de recherche au CISSS de la Côte-Nord.

Pour participer, les personnes intéressées doivent remplir le formulaire d’inscription sur le site Web du CISSS de la Côte-Nord accessible via la page Ateliers santé et bien-être. Il est aussi possible de s’inscrire par téléphone au 1 844-407-0967. Plusieurs dates sont disponibles dans les différentes municipalités de la région.