Bitfarms veut utiliser son plein potentiel

Les 11 mégawatts supplémentaires ne sont pas encore prêts dans l’usine de Bitfarms à Baie-Comeau. L’agrandissement, qui était prévu en phase 2 du projet de l’entreprise de cryptomonnaie, doit attendre la fin des travaux de modernisation du poste électrique Bégin de la Ville de Baie-Comeau.

« Baie-Comeau n’est pas prête à nous donner du courant. Ils sont en train de faire un changement de voltage dans la ville. Ils sont en train de monter le voltage à 25 KV. Présentement, vous êtes à 13,8, je crois », fait d’abord savoir Benoit Gobeil, vice-président exécutif des opérations et infrastructure chez Bitfarms.

« C’est sûr que la dernière fois que j’ai parlé avec la Ville, ce n’était pas encore terminé, mais je sentais de leur côté qu’ils ont bien hâte aussi de terminer », poursuit-il.

Selon ce qu’explique le conseiller aux communications de la Ville de Baie-Comeau, Pierre-Olivier Normand, la modernisation du poste Bégin servira pour l’ensemble du secteur Marquette.

Bitfarms sera donc desservi par le poste, étant un client du réseau de distribution de la Ville. Ces travaux de modernisation prennent du temps, car il s’agit d’un chantier d’envergure. M. Gobeil se dit toutefois satisfait de pouvoir maximiser le potentiel de l’usine : « On est content, la Ville maximise la section où on est sur Babin, une section où c’est plus industriel que résidentiel. »

20 mégawatts

La première phase de construction de l’usine Bitfarms à Baie-Comeau a été réalisée pour 11 mégawatts (MW). Dès le départ, un agrandissement pour accueillir 11 MW supplémentaires était prévu pour cet automne.

« Les travaux ont été faits pour pouvoir accepter un 20 mégawatts à l’intérieur du nouveau bâtiment », explique Benoit Gobeil. « Donc, si jamais il venait à y avoir des problèmes avec le premier bâtiment, qui est un petit peu restreint, on peut changer du courant de l’avant à l’arrière. Ça nous donne une belle flexibilité », ajoute-t-il.

L’entreprise sera donc prête à toute éventualité. En plus des travaux d’agrandissement, l’équipement déjà en place a été entièrement modernisé, mentionne ce dernier.

« On a de nouveaux mineurs. Ce qu’on va avoir aussi dans le nouvel espace, ce sera le même type de machine, si on peut utiliser ce terme », informe M. Gobeil.

« On a on a déjà aussi changé tous nos PDU qui est comme la Power Bar qui alimentent, on va dire, nos machines. Et on a déjà fait une nouvelle amélioration de notre usine pour pouvoir s’adapter aux nouveaux mineurs », précise-t-il. L’efficacité énergétique est la raison derrière tous ces changements enclenchés par l’entreprise à Baie-Comeau.