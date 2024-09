L’automne devrait être chaud et sec, mais gare aux vestiges de tempêtes!

Après un été de précipitations records dans plusieurs régions du Québec et de l’Ontario, l’automne devrait être chaud avec des précipitations près des normales. Toutefois, l’hiver pourrait s’installer subitement, selon les prévisions de MétéoMédia.

L’été n’a pas dit son dernier mot et le beau temps devrait être présent encore plusieurs semaines.

«Ça va être un automne très agréable pour une bonne majorité du pays et du Québec. Donc on prévoit des températures au-dessus des normales pour septembre, octobre, mais des températures plus froides devraient arriver subitement», a expliqué André Monette, chef de service de la météorologie à MétéoMédia.

Cette «cassure importante» s’explique notamment par l’arrivée de la Niña et devrait rapidement faire basculer la région en mode hivernal.

«On ne sait pas encore à ce moment-ci, si ça va arriver au début novembre ou encore plus tard à la fin novembre», a précisé André Monette.

La Niña désigne l’apparition d’eaux plus froides que la normale dans les parties est et centre de l’océan Pacifique, ce qui entraîne des conditions plus humides que la normale durant l’hiver dans l’hémisphère Nord.

Gare aux tempêtes tropicales

Selon le chef de service de la météorologie à MétéoMédia, «l’automne devrait être sec», mais il faut se méfier «des vestiges de cyclones tropicaux qui pourraient remonter jusqu’au Canada et générer d’importantes quantités de précipitations, comme l’ont fait Beryl et Debby durant l’été 2024».

Des couleurs hâtives en raison du stress hydrique

Le «stress hydrique» provoqué par les précipitations records de l’été fait en sorte «qu’on peut déjà voir des arbres commencer à colorer», a indiqué André Monette qui prédit «une longue saison des couleurs, justement parce qu’elle a débuté tôt».

Du 1er juin au 31 août, Montréal a reçu 493 millimètres de pluie alors que l’ancien record, qui datait de 1972 était de 417 millimètres.

Ailleurs au pays

En ce qui concerne les provinces de l’Atlantique, «ça sera un très bel automne, avec des températures nettement au-dessus des normales», sauf pour le nord des Maritimes et le Labrador qui seront près des normales saisonnières, a expliqué M. Monette.

Toutefois, «avec une température des eaux nettement au-dessus des normales dans le bassin atlantique, il faudra surveiller la remontée de systèmes tropicaux qui pourraient déborder en sol canadien et déverser beaucoup de pluie sur leur passage», a averti le service météorologique.

MétéoMédia prévoit des températures chaudes et des précipitations près des normales pour la majorité de l’Ouest du pays.

Mais une poussée d’air froid en octobre dans ces régions pourrait laisser «l’impression que l’hiver est déjà arrivé».