Baie-Comeau et La Ruche s’associent pour des bourses

Une nouvelle entente de partenariat permettra les projets en phase de démarrage, croissance ou diversification, en campagne de sociofinancement sur La Ruche, d’obtenir un financement additionnel entre 2 500 $ et 5 000 $.

Ceci est propulsé par La Ville de Baie-Comeau qui s’associe avec La Ruche Côte-Nord pour propulser des projets et stimuler le développement économique sur le territoire de Baie-Comeau.

Le fonds vise à supporter les projets ayant une vocation commerciale ou des retombées économiques importantes. Une enveloppe de 20 000 $ est disponible pour des projets d’entreprises de tout type de statut social établies sur le territoire de la Ville de Baie-Comeau, et ce, jusqu’au 30 juin 2026.

« Notre partenariat a pour objectif d’enrichir l’offre de financement et témoigner de notre engagement à soutenir l’entrepreneuriat associé aux secteurs commercial, touristique et socioculturel qui sont des secteurs économiques importants pour la vitalité de notre milieu et la rétention citoyenne », déclare Marie-Josée Paradis, directrice du Service du développement économique de la Ville de Baie-Comeau.

La directrice de La Ruche Côte-Nord, Nancy Boucher, se réjouit également de cette nouvelle alliance : « Cette collaboration offrira une solution complémentaire pour la concrétisation de projets entrepreneuriaux sur notre territoire. Ce soutien stimulera l’économie locale au bénéfice des citoyens et citoyennes de la Ville de Baie-Comeau, tout en soutenant des initiatives pour dynamiser l’attrait touristique. »