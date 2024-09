Célébrations et spectacles pour le 50e anniversaire de Fermont

Fermont organise une soirée de festivités en association avec ArcelorMittal, pour le 50e anniversaire de la Ville et du complexe minier de Mont-Wright.

ArcelorMittal remettra une somme de 100 000 $ à la Ville pour élargir la programmation des festivités et inviter un plus large public aux spectacles prévus.

Le groupe innu Ninan se produira notamment le 11 octobre. On veut de cette manière souligner l’appartenance de la Ville de Fermont et du complexe minier de Mont-Wright au territoire innu du Nitassinan.

« Le soutien d’ArcelorMittal est considérable et fait de notre 50e anniversaire un événement exceptionnel », souligne Martin St-Laurent, le maire de Fermont. « Nous sommes reconnaissants de leur générosité et de leur engagement renouvelé envers notre communauté et c’est avec grande fierté que nous faisons équipe avec l’entreprise au bénéfice de notre population », poursuit-il dans un communiqué.

Des visites guidées du complexe minier sont prévues ainsi que des feux d’artifice, durant la journée familiale du 12 octobre.