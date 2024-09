Parc national des Dunes-de-Tadoussac : voici les faits saillants du rapport du BAPE

L’option d’un parc national pour le secteur des dunes de Tadoussac est la plus appropriée, estime la commission d’enquête chargée de l’examen du projet. Après six rencontres, 116 mémoires déposés, six présentations verbales et 72 images et commentaires, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) publie son rapport d’enquête et d’audience publique.

Le rapport de 156 pages contient une description sommaire du projet, une synthèse des opinions et des préoccupations des participants, l’analyse de la commission ainsi que l’ensemble des constats et des avis qu’elle en dégage.

Tout au long de ses travaux, la commission a constaté l’importance des dunes dans le quotidien et pour la qualité de vie des Haute-Nord-Côtiers. Les participants ont exprimé un attachement unanime au secteur et la volonté d’en conserver le caractère pour les futures générations.

Toutefois, ils ont évoqué plusieurs points de vue divergents sur le projet ainsi que sur la façon de contribuer à la conservation et à l’accessibilité du paysage.

Les constats

Dans le rapport du BAPE, on peut y lire que la création d’un parc national pour le secteur des dunes de Tadoussac « assure la conservation et l’accessibilité pérenne à ces terres publiques ».

« Pour rechercher une plus grande acceptation des Tadoussaciens, le ministère responsable des Parcs doit revoir son projet. Les dunes revêtent une signification patrimoniale et identitaire forte pour la population locale qui le fréquente assidument. En ce sens, un réexamen du concept d’aménagement s’impose », est-il ensuite écrit.

Autre point soulevé ; la commission a constaté que le privilège de gratuité aux résidents de Tadoussac crée des malaises et génère un sentiment d’injustice. Pour elle, avant la création du parc national, le ministère devra trouver une solution afin d’assurer l’octroi d’un droit d’accès gratuit aux résidents du secteur B.E.E.S.T. qui en feraient la demande.

« Le ministre responsable des Parcs devrait prévoir un accès aux sites de cueillette de myes, activité traditionnelle de la région. En ce sens, il devrait autoriser les cueilleurs à descendre à la caye à Edgar en véhicule hors route sur un sentier désigné et pour une période de l’année définie », est-il ensuite inscrit dans les faits saillants du rapport.

Une étude d’impact social, la question d’hébergement pour de futurs travailleurs ainsi qu’une collaboration entre le ministère et la municipalité de Tadoussac pour la réfection du chemin du Moulin-à-Baude sont d’autres sujets abordés par la commission.