Franc succès pour la Grande collecte de la rentrée

Le Comptoir alimentaire L’Escale de Baie-Comeau peut dire mission accomplie. Sa Grande collecte de la rentrée, tenue le 14 septembre, fera la différence pour les familles qui ont besoin d’aide pour remplir le ventre de leurs enfants.

Sur ses réseaux sociaux, l’organisme a confirmé le résultat de la journée de collecte. Un total de 7 256 kg de denrées a été amassé, pour une valeur de 65 250 $. De plus, une somme de 20 158 $ a été récoltée en argent.

De nombreux bénévoles ont sillonné les rues de Baie-Comeau hier pour ramasser les denrées et l’argent offerts par la communauté. Cette récolte permettra de subvenir aux besoins des familles de la Manicouagan qui ont de la difficulté à mettre de la nourriture sur la table.

Depuis les dernières années, les besoins sont de plus en plus grands. La collecte de la Guignolée, durant le temps des Fêtes, n’est plus suffisante pour soutenir les enfants et leurs parents.

« Bénévoles, donateurs et entreprises qui nous soutiennent, sachez que vous faites une grande différence dans notre communauté. 85 408 fois merci », a écrit l’organisme dans sa publication.

Notons que l’an dernier, la valeur des denrées et des dons en argent s’élevait à 44 464 $. La récolte de cette année surpasse donc les attentes.