La maison de transition La Traverse dévoile une nouvelle image pour ses 35 ans

La Maison de Transition Le Gîte célèbre cette année son 35e anniversaire et change de nom pour mieux refléter sa mission. Rebaptisé La Traverse, l’organisme communautaire, autonome et à but non lucratif, continue d’œuvrer pour la réinsertion sociale des personnes en situation de transition de vie.

Fondée il y a trois décennies et demie, la maison de transition Le Gîte fonctionne de manière autonome grâce au soutien financier du Programme de subvention aux organismes communautaires du gouvernement.

Sa mission : offrir un lieu d’hébergement et d’accompagnement pour la réinsertion sociale de personnes en difficulté.

« Nous pouvons héberger jusqu’à sept personnes, le temps qu’elles se remettent sur le bon chemin », explique Kareen Fillion-Aubut, directrice de l’organisme.

« Il faut qu’elles viennent ici de façon volontaire pour retrouver l’autonomie de leur vie. On les accompagne à reprendre une bonne hygiène de vie, des bonnes habitudes alimentaires, et à retrouver des objectifs de vie », ajoute-t-elle.

Un changement de nom plein de sens

Au cours de sa courte, mais intense période à la direction de l’organisme, Kareen Fillion-Aubut a rapidement réalisé que le nom Le Gîte portait à confusion.

« Je reçois des appels pour savoir si on est un gîte de passage, rigole-t-elle. Donc ça a été de redéfinir Google dans les recherches et d’aller spécifier sur nos réseaux sociaux pour que les critères de recherche soient mieux établis. »

C’est dans ce contexte que la directrice a eu l’idée d’un nouveau nom pour l’organisme.

« Un soir, je suis chez moi et j’écoute Harry Potter, et je me rends compte qu’Harry Potter est en dessous de son escalier, il subit de la maltraitance et de l’intimidation, sa vie, ça ne va pas bien et il est restreint à ça », explique-t-elle d’abord.

« Un jour, un hibou arrive et lui donne l’opportunité de changer sa vie, et d’aller sur le Chemin de Traverse en passant à travers le mur de briques. Alors je me suis dit “La traverse”, ça va être ça notre nom d’organisme », poursuit-elle.

De plus, la directrice insiste sur la symbolique que représente ce nom pour notre région, séparée du reste du Québec par deux traversées.

Ce nouveau nom, La Traverse, incarne d’une façon plus limpide la mission de l’organisme : aider ses résidents à traverser leur passé difficile pour se construire une nouvelle vie.

« Les gens arrivent ici avec leurs gros bagages, un passé lourd, et nous les guidons à traverser de l’autre côté du mur de briques. Ils peuvent se créer une vie meilleure, avec de nouvelles connaissances et de nouveaux bagages », déclare-t-elle avec passion.

Une nouvelle identité

En plus d’un nouveau nom, La Traverse a adopté un nouveau logo et un slogan tout aussi évocateur : La maison aux 1 000 valises.

Ce slogan a été inspiré par l’un des résidents qui, dans le cadre de sa thérapie, écrit un journal de son parcours et a intitulé l’un des chapitres de son arrivée à la maison ainsi.

« Ça m’a tellement touchée, je lui ai demandé la permission d’utiliser son nom de chapitre comme notre slogan. Il était tellement fier », raconte Kareen avec émotion.

Ainsi, pour cette 35e année, Kareen Fillion-Aubut met un point d’honneur à célébrer les réussites des résidents et de son équipe dévouée.

« Mon but, c’est de déstigmatiser la santé mentale. On voit beaucoup aux nouvelles des gens qui ont des problèmes de santé mentale et qui font les choses terribles. Mais, il y a aussi des gens qui font de belles choses alors notre 35e c’est pour souligner ça. Ainsi, il va être placé sur le thème de l’humour », souligne-t-elle.

Une équipe soudée

Pour Mme Fillion-Aubut, c’est son équipe qui est au cœur de la réussite de l’organisme.

« On est à l’écoute et on analyse chaque demande en équipe de travail. C’est important pour moi que mon équipe de travail ne me voie pas comme une boss,mais je veux être un leader où on décide et analyse chaque cas ensemble et où tout le monde peut apporter son opinion », raconte la directrice.

À travers les hauts et les bas de la gestion d’un organisme communautaire, cette dernière trouve sa récompense dans les échanges quotidiens avec les résidents.

« C’est ma paie de voir et de parler avec nos résidents, et qu’ils nous disent qu’ils nous apprécient. On est comme une famille », conclut-elle.

Avec un nouveau nom, une nouvelle identité et un esprit toujours aussi dévoué à sa mission, La Traverse de Baie-Comeau continue son chemin en offrant un lieu de répit, de soutien et de renouveau à ceux qui en ont besoin.