La Malaisie à l’honneur sur les grands écrans de la Côte-Nord

Pour débuter la saison, les Aventuriers Voyageurs reviennent avec l’exotisme de la Malaisie vu à travers les yeux et les aventures d’une famille audacieuse partie en Asie quelques mois.

Le film offre une immersion dans la diversité spectaculaire de la Malaisie. Ce périple de 2 000 km emmène les spectateurs de Kuala Lumpur aux petits villages pittoresques, en passant par la jungle dense et les plages idylliques des îles tropicales.

Parmi les moments forts, l’exploration de la forêt de Taman Negara et la rencontre avec les Orang Asli, un peuple indigène qui perpétue ses traditions ancestrales.

La famille D’Amour-Bélanger, protagoniste de ce voyage, n’en est pas à ses débuts. Samuel, 10 ans, et Mélia, 12 ans, ont déjà visité une dizaine de pays sur quatre continents. Leur père, Roger, ingénieur en environnement et globe-trotteur depuis ses 20 ans, réalise ici un rêve de longue date : documenter ses aventures en film.

Quant à Caroline, mère de famille et professionnelle en administration des affaires, elle s’assure que chaque voyage soit l’occasion de belles rencontres et de découvertes culturelles. Ensemble, ils partagent leur amour pour la nature et l’exploration, que ce soit dans les grandes villes ou au cœur de la jungle.

Ce film de voyage sur la Malaisie sera présenté dans plus de 50 cinémas à travers le Québec. Les cinéphiles de la région auront l’opportunité de le découvrir aux cinémas Ciné-Centre de Baie-Comeau et de Sept-Îles les 1er et 2 octobre, ainsi qu’à la Shed-à-Morue le 1er octobre.