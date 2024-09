Accident à Colombier : l’identité de la conductrice dévoilée

L’accident de la route qui s’est déroulé à Colombier hier vers 17 h a pris la vie d’une femme.

Émilie Gagné-Arseneault, 30 ans de Sainte-Clotilde-de-Beauce est décédée après une sortie de route et plusieurs tonneaux sur la route 138 dans le secteur de la côte à Hickey.

Comme l’investigation du coroner est en cours, il n’est pas possible d’avoir davantage informations quant aux causes et circonstances entourant le décès.