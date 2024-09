Personnel de soutien : recrutement difficile dans les écoles

Les écoles du Centre de services scolaire (CSS) de l’Estuaire ont un grand besoin de personnel de soutien, particulièrement dans les domaines du secrétariat et de la conciergerie, où la situation est de plus en plus critique.

« Le CSS de l’Estuaire ne fait pas exception et nous sommes également frappés par la pénurie de main-d’œuvre, notamment du côté du personnel de soutien », fait savoir Patricia Lavoie, régisseuse aux communications du CSS de l’Estuaire.

Actuellement, il y a six postes à pourvoir en conciergerie et trois en secrétariat. Toutefois, au-delà de ces postes non comblés, les banques de suppléants sont complètement vides, mentionne Mme Lavoie, ce qui rend le Centre de services scolaire de l’Estuaire vulnérable en cas d’arrêt de travail.

« Pour les domaines du secrétariat et de la conciergerie, ce n’est pas une situation nouvelle, dit-elle. Mais, nous pouvons en effet dire qu’elle est accentuée cette année et qu’elle commence à devenir critique. »

Éducation spécialisée

Deux postes réguliers sont également à pourvoir en éducation spécialisée. Trois postes en remplacement sont aussi nécessaires dans ce même domaine.

Le CSS de l’Estuaire doit aussi satisfaire deux postes réguliers et six postes temporaires d’éducateurs en milieu scolaire. « Ce corps d’emploi, qui découle de la signature des nouvelles conventions collectives, consiste en un partage du temps de l’employé entre le service de garde en milieu scolaire et l’aide à la classe », précise Mme Lavoie.

« Toujours en ce qui a trait au personnel de soutien, nous avons deux postes d’ouvrier certifié d’entretien actuellement vacants et un poste de tuyauteur », poursuit-elle.

Personnel professionnel

Dans l’ensemble des écoles du secteur du CSS de l’Estuaire, il y a un manque au niveau du personnel professionnel. À cet effet, l’organisation est à la recherche d’un orthopédagogue, de trois psychologues, d’un conseiller d’orientation, de deux orthophonistes, d’un ergothérapeute et d’un agent de développement.

Roulement

« De façon générale, les besoins sont répartis sur l’ensemble du territoire, mais la situation est particulièrement fragile dans le secteur centre, et ce, pour toutes les catégories d’emploi », mentionne la porte-parole.

Toutefois, il s’agit d’un roulement plus normal au niveau du personnel de soutien de manière générale. « En éducation spécialisée, par exemple, le fait que nous ayons l’an dernier augmenté les postes à 35 heures par semaine a permis de favoriser la rétention et le recrutement de la main-d’œuvre et de diminuer le roulement de personnel. Le fait que le Cégep de Baie-Comeau offre la formation dans ce domaine contribue également à faciliter le recrutement », écrit Mme Lavoir par courriel.

Le roulement est plus régulier depuis quelques années en ce qui a trait aux ouvriers des ressources matérielles. La situation de ce côté est plutôt positive.

Trois postes d’enseignants

À l’aube de la rentrée scolaire, il y a quelques semaines, le CSS de l’Estuaire était à court de trois enseignants pour l’ensemble de ses établissements. « Les trois postes pour lesquels nous avions des besoins ont été comblés. Nous n’avons aucune classe actuellement sans enseignant, mais la situation demeure précaire », explique Patricia Lavoie.

« Les banques de suppléants sont pratiquement vides et nous ne sommes pas à l’abri des arrêts de travail, des retraits préventifs et des congés de maternité en cours d’année. Nous poursuivons donc nos efforts de recrutement », ajoute-t-elle.