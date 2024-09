Santé et énergie pour Montigny 

C’était la rentrée parlementaire la semaine dernière à l’Assemblée nationale et le député de René-Lévesque, a les yeux rivés sur plusieurs dossiers prioritaires pour la région.

Plus particulièrement, Yves Montigny suit de près la crise santé sur la Côte-Nord ainsi que la réforme du projet de loi 69 en matière d’énergie.

« C’est extrêmement positif que je sois impliqué et aux premières loges de ce projet de loi 69 pour multiplier la production d’énergie renouvelable. […] Évidemment, la Côte-Nord est un pilier majeur historique dans le développement de l’hydroélectricité au Québec et c’est important que l’on continue de jouer notre rôle de leader », dévoile tout d’abord le député.

M. Montigny précise la commission parlementaire sur le projet de loi 69, loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives.

« Nous avons discuté des enjeux pour la Côte-Nord. Clairement, nous sommes en train de vivre quelque chose de majeur, dit-il. Le premier ministre a annoncé un grand virage vers l’énergie propre et la décarbonation du Québec. Ça, ça passe par la multiplication des investissements d’Hydro-Québec sur le terrain. »

Il s’agit alors d’un dossier important à suivre pour l’automne. « Dans le comté de René-Lévesque, avec les grandes centrales hydroélectriques, on est en train d’optimiser les grandes centrales. On le voit passer sur nos routes, de grandes turbines qui remplacent les turbines actuelles. Ce sont des investissements colossaux chez nous, pour multiplier la production d’énergie », fait savoir le député.

Crise santé

« L’enjeu premier pour la région et surtout pour la circonscription, c’est la santé », lance Yves Montigny, qui rappelle avoir travaillé sur ce dossier tout au long de l’été. « J’ai parlé avec Christian Dubé (ministre de la Santé) à plusieurs reprises cet été et depuis la rentrée. On travaille sur des solutions et on est, en même temps, en négociations avec la FIQ », poursuit-il.

Ce dernier dit surtout penser « aux gens des Escoumins et de Forestville qui ont passé proche d’avoir des bris de services majeurs ». Ceux-ci ont toutefois composé avec plusieurs fermetures depuis le printemps et les services continuent d’être fragiles sur le terrain.

Le politicien le répète, il est important de « trouver des solutions adaptées à notre milieu », précisant que les primes pour les secteurs plus éloignées comblaient un besoin lors de leur implantation et qu’elles pourraient être revues aujourd’hui.

Enjeux de transport

« Pont » est un des mots les plus entendus par le député nord-côtier.

« L’échéancier là-dessus n’a pas changé, tout comme ma position. On est toujours sur un échéancier qui suit son cours », se contente-t-il de dire alors que la fin de l’étude pour l’implantation d’un pont au-dessus de la rivière Saguenay est prévue à la fin de 2024.

Ensuite, c’est le transport aérien qui occupe les rencontres de M. Montigny. De ce côté, le député laisse entendre qu’il pourrait bientôt annoncer des modifications au Programme d’accès aérien aux régions (PAAR).

« On l’a toujours dit, on veut relier les régions entre elles, on veut faciliter le déplacement des citoyens d’une région à l’autre. On veut aussi faciliter l’accès pour, entre autres, des personnes qui travaillent pour des organismes à but non lucratif », précise-t-il.

Son objectif est de travailler afin de permettre à tous d’obtenir des billets aller-retour « à coût raisonnable ».