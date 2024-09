Musique et oiseaux à l’honneur

Une expérience sonore unique attend les mélomanes le 21 septembre au Centre des arts de Baie-Comeau, alors que l’Orchestre symphonique de la Côte-Nord (OSCN) prépare un concert proposant des pièces musicales inspirées des mélodies et les variations des chants d’oiseaux.

« C’est comme si on avait une œuvre qui apparaissait en trois dimensions », lance le chef d’orchestre et fondateur de l’OSCN, Benoit Gauthier, concernant une des œuvres au programme de cette Nuée orchestrale.

En plus de la musique, il y a des projections de paysages naturels et d’oiseaux avec leurs chants sur une bande sonore créant une ambiance de détente.

Violoniste et cheffe invitée

Benoit Gauthier, qui sera de retour après près d’un an à son poste dans sa ville natale, est aussi heureux d’annoncer la présence de la violoniste québécoise réputée à l’international, Marie Bégin.

« Marie a un long historique avec l’OSCN. Sa première présence a été dans l’orchestre, il y a quelques années, à un concert vers 2018. Par la suite, je l’ai invitée à venir jouer un concerto avec l’orchestre et le concert devait avoir lieu en mars 2020, qui n’a pas eu lieu [en raison de la COVID] », mentionne le chef d’orchestre.

« Je l’ai ensuite réinvitée, elle devait jouer au concert en avril cette année, qui a été reporté. Il y a quasiment une malédiction ! Je savais que pour le prochain concert, je l’inviterais ! C’est une des grandes violonistes du Québec, elle est reconnue partout ici et à l’international », poursuit-il. Marie Bégin sera la soliste et assurera la direction d’orchestre pour un morceau, The Lark Ascending (L’envol de l’alouette) du compositeur britannique Ralph Vaughan-Williams.

Cette œuvre est l’une des favorites des amateurs de musique symphonique pour sa richesse sonore évoquant les plus beaux paysages de la campagne anglaise.

Plus d’oiseaux

Gili Uccelli (les oiseaux) du compositeur italien Ottorino Respighi est également au programme. Cette œuvre est reconnue pour avoir exprimé magnifiquement en musique symphonique le chant des oiseaux, comme la colombe, la poule, le rossignol et le coucou.

Cantus Arcticus (chants d’Arctique) du compositeur finlandais Einojuhani Rautavaara offrira un doux mélange entre les bandes sonores de chants d’oiseaux avec de la musique symphonique, pour une superbe promenade dans la nature des pays du nord.

Finalement, le public sera conquis avec du grand Stravinsky utilisant toute la richesse sonore d’un grand orchestre, grâce à l’œuvre Pulcinella (macareux) du compositeur russe Igor Stravinsky.

« Quand on pousse la réflexion, on remarque que le chant des oiseaux, c’est leur moyen de communication. On considère portant que ce chant d’oiseaux là, c’est une musique. Je trouve que cela nous ramène à notre relation avec la musique, ce qui renforce cette explication que la musique est un langage par lequel on veut exprimer quelque chose », conclut le chef d’orchestre nord-côtier.