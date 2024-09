Un festival pour célébrer la nature au Parc Nature

Le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes se prépare à accueillir les amateurs de nature pour son Festival Envol d’Automne les 20 et 21 septembre.

Cet événement, qui s’inscrit dans la lignée des festivals de migration de la région, mettra à l’honneur l’arrivée de l’automne, la faune et la flore locales, ainsi que le passage migratoire d’oiseaux.

Jessica Desrochers, directrice générale adjointe du Parc Nature de Pointe-aux-Outardes, partage l’importance de cet événement.

« Le but est vraiment de fêter l’arrivée de l’automne, car on est un lieu de passage. Il y a beaucoup de passages migratoires d’oiseaux, donc on veut autant axer ça là-dessus que profiter des couleurs, de la faune et de la flore qu’on a ici », explique-t-elle.

Le festival proposera une multitude d’activités variées, allant de la récolte de champignons à des activités d’astronomie, en passant par des visites guidées et ornithologiques.

Après une pause imposée par la pandémie, le Festival Envol d’Automne a repris en 2021, et l’édition de cette année promet d’attirer une centaine de participants durant le week-end.

Des activités phares et une nouveauté gratuite

Parmi les activités phares, Fou des Champignons reste la plus populaire. Cette activité de découverte et de cueillette éthique de champignons se termine par une dégustation conviviale.

« On finit ça avec un potage et une dégustation de champignons tous ensemble pour découvrir toutes les variétés. Cette activité se déroulera une seule fois, comme la visite ornithologique », souligne la directrice.

Cette année, une nouveauté gratuite est offerte par le Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB). Claire Benoit, propriétaire de Trésor des Bois de la Côte-Nord, animera une récolte de produits forestiers non ligneux l’après-midi, après une matinée consacrée à la mycologie.