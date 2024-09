Cégep de Baie-Comeau : le programme Technologie forestière sera offert ailleurs au Québec

Le programme Technologie forestière offert par le Cégep de Baie-Comeau sera délocalisé à l’automne 2025. Les cours se donneront aussi au Centre d’études collégiales La Tuque.

L’institution d’enseignement baie-comoise accompagnera le Cégep de Shawinigan dans l’implantation ainsi que dans l’offre de ce programme d’études. Le ministère de l’Enseignement supérieur a accordé une somme de 312 700 $ aux deux établissements collégiaux afin de concrétiser ce partenariat.

« Pour le Cégep de Baie-Comeau, contribuer à un tel projet nous apparaissait essentiel et naturel, car nous avons déjà par le passé bénéficié d’ententes de délocalisation pour deux programmes. De plus, tout comme la Côte-Nord, La Tuque est située dans une région forestière avec de grands besoins. Le milieu forestier a beaucoup évolué au cours des dernières années et nous voyons par ce projet une belle occasion de faire du partage d’expertise et de s’ouvrir à un laboratoire (la forêt) différent », commente Stéphanie Coll, directrice des études du Cégep de Baie-Comeau.

Le diplôme d’études collégiales Technologie forestière vise à former des technologues qui travailleront à l’aménagement durable de la forêt. La formation diversifiée est structurée selon trois grands axes, soit la connaissance de la forêt, l’aménagement et la protection de celle-ci de même que sa gestion.

D’une durée de trois ans, cette formation technique sera donnée en présence par des enseignantes et enseignants du CEC La Tuque et du Cégep de Shawinigan. Des stages font également partie de la formation, notamment avec la formule alternance travail-études.