Crise santé : des solutions permanentes annoncées bientôt, dit François Legault

De passage à Baie-Comeau aujourd’hui, le premier ministre François Legault a assuré que des mesures permanentes à la crise santé seront annoncées « prochainement ».

Le chef de la Coalition avenir Québec s’est adressé aux médias après ses trois rencontres de l’après-midi. Il recevait à l’hôtel de ville de Baie-Comeau le CISSS de la Côte-Nord, le maire Michel Desbiens et le chef de Pessamit, René Simon.

M. Legault a d’abord parlé de la situation qui touche les établissements de santé de la région depuis les mesures pour mettre fin au recours aux agences privées. Selon lui, l’équipe volante « est une solution temporaire ». Mais il est trop tôt pour faire des annonces de solutions pérennes.

Sa rencontre « la plus importante » était avec le chef de Pessamit. Il voulait surtout s’assurer que l’entente-cadre signée avec l’ancienne cheffe en février tienne encore. René Simon est arrivé avec une série de demandes, rapporte le premier ministre qui se dit « ouvert ».

« Le projet qui me stimule le plus, on a l’opportunité extraordinaire de fabriquer plus d’électricité et d’en vendre plus à des entreprises qui veulent s’installer sur la Côte-Nord », a-t-il fait savoir.

En ce qui concerne le pont sur le Saguenay, c’est toujours le même discours. « L’étude va arriver cet automne, d’ici la fin de l’année. À partir de là, on va pouvoir continuer à avancer dans ce projet », a témoigné M. Legault.

Le Manic a obtenu une entrevue exclusive avec le premier ministre. À lire dans l’édition papier du 25 septembre.