Jérémy Leroux, un nouveau talent chez le Drakkar

Cet été, le Drakkar de Baie-Comeau a accueilli un nouveau talent qui promet de faire vibrer la patinoire du Centre sportif Alcoa. Jérémy Leroux, 18 ans, centre talentueux venu tout droit des Saguenéens de Chicoutimi, a rejoint les rangs de l’équipe de hockey baie-comoise avec enthousiasme et détermination.

Malgré son jeune âge, le hockeyeur possède déjà une solide expérience et une passion indéfectible pour ce sport. L’accueil chaleureux et dynamique qu’il a reçu de ses coéquipiers au sein du Drakkar semble avoir renforcé sa motivation.

« C’est pas mal énergétique comme j’aime. Avec tous les gars, on se voit tout le temps et on a vraiment une belle gang. Je ne pouvais pas être mieux accueilli honnêtement », confie-t-il avec joie.

Un départ de Chicoutimi

Le transfert de Leroux de Chicoutimi à Baie-Comeau a été un moment riche en émotions pour le jeune joueur.

« Partir d’une équipe, c’est sûr que c’est difficile, mais la rivalité Chicoutimi/Drakkar fait que, au début, c’était bizarre », avoue-t-il.

Mais très rapidement, Jérémy a trouvé sa place et exprime aujourd’hui une satisfaction évidente.

« Je ne peux pas être plus content maintenant. Déjà les pratiques, l’entourage du Drakkar, les fans, tout ça, c’est incroyable sincèrement. Baie-Comeau, c’est une ville de hockey, c’est vraiment une belle ville. »

Pour Jérémy Leroux, affronter son ancien club ne représente pas un défi, mais plutôt une source de motivation supplémentaire.

« Je veux gagner et que ça soit contre Chicoutimi ou contre n’importe quelle équipe de la ligue. Moi, je veux gagner », affirme le joueur avec conviction.

Objectifs et ambitions pour la saison

Interrogé sur ses objectifs avec le Drakkar, le jeune centre reste fidèle à sa simplicité et à son amour du jeu.

« Sincèrement, jouer au hockey, c’est juste ça que je veux faire. Je n’ai pas réellement d’attentes, juste m’amuser sur la glace et je suis vraiment conscient que ça va bien aller », déclare le centre avec franchise.

Jérémy Leroux sait qu’il rejoint une équipe qui a terminé au premier rang la saison passée, et il est plus que ravi de faire partie de cette nouvelle aventure au sein de la famille du Drakkar.

« Honnêtement, c’est vraiment le fun pour de vrai. Moi je regardais les séries de la maison en finale. Juste voir les fans de même en finale et voir que c’est une équipe gagnante sur la dernière année, ils ont vraiment un beau style de jeu », explique-t-il.

Le jeune prodige du hockey n’en est que plus ravi de pouvoir jouer et apprendre de ses nouveaux coéquipiers expérimentés, une source de motivation supplémentaire qui lui permet de consolider ses acquis et d’améliorer ses compétences.

Originaire de Mirabel au nord de Montréal, Jérémy souligne l’importance du soutien de sa famille dans son parcours.

« Ma famille a tout le temps été derrière moi. Autant qu’avec mes trois frères qu’avec moi, je me suis tout le temps amélioré en compétition avec mes frères pour tout le temps être meilleur que les autres. Mes parents et mon entourage ont toujours été derrière moi et ils le sont encore », raconte Jérémy.

Sa famille sera d’ailleurs présente lors de son premier match à domicile, une preuve de leur soutien indéfectible pour cette famille fan de hockey.

Une saison pleine de promesses

Jérémy Leroux aborde cette nouvelle saison avec une belle confiance et beaucoup d’optimisme. « On a vraiment une belle gang, un bon groupe de joueurs de hockey, et je suis vraiment conscient qu’on a des high expectations (attentes élevées), mais je pense vraiment qu’on va être bons cette année », conclut-il.