Le Drakkar part du bon pied

Baie-Comeau – Le Drakkar a très bien amorcé sa nouvelle campagne, vendredi soir, quand il a blanchi l’Océanic de Rimouski par le pointage de 2-0 devant 2691 amateurs réunis au Centre sportif Alcoa.

Inspirés par une brillante performance de leur gardien de but Lucas Beckman, les champions en titre de la dernière saison régulière n’ont pas mis trop de temps à casser la glace en 2024-2025.

Intraitable face aux 21 tirs en sa direction, le jeune cerbère du Drakkar s’est montré alerte dès le début de la rencontre avant d’enchaîner avec deux autres arrêts clés en fin de troisième période.

Son brio a permis à ses coéquipiers de rester dans le coup avant d’inscrire le premier but de la partie, en milieu du deuxième engagement, par l’entremise de l’attaquant Zachary Paulhus.

Le numéro 20 a profité d’un revirement défensif en territoire ennemi pour compléter une belle pièce de jeu orchestrée par son coéquipier Louis-Charles Plourde.

Troisième période

Les locaux ont vite sonné la charge au début du dernier tiers grâce au filet du centre Thomas Chafe, qui a habilement fait dévier un lancer du défenseur tchèque Oliver Samson.

« Notre deuxième but a fait la différence et de la façon dont les joueurs se comportaient défensivement, ils ont été en mesure de garder le contrôle. Cela a été un effort d’équipe pour une belle victoire d’équipe », a imagé l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire.

Misant sur un alignement passablement modifié, le pilote a bien apprécié le rendement de sa troupe lors de ce match inaugural. « Il y a plusieurs nouveaux visages et, pour eux, c’est une toute autre adaptation. L’objectif est toujours d’avancer tout droit, tout le monde ensemble. »

Questionné sur la performance de son homme masqué, auteur de son premier blanchissage de la saison, Grégoire a surtout souligné son grand calme devant son filet. « Lucas a eu la chance de finir la saison avec nous l’an passé. Il a pris de l’expérience. La pôle lui appartient et c’est à lui de la conserver. »

En vitesse

Incommodé par une légère blessure, l’attaquant Justin Poirier ne jouera pas en fin de semaine et devrait bientôt revenir au jeu…Dans le cas des espoirs Raoul Boilard (Rangers de New York) et Alexis Bernier (Kraken de Seattle), ils sont toujours au camp d’entraînement de leur équipe professionnelle…Les dirigeants ont profité de la cérémonie d’ouverture pour hisser la bannière des champions au plafond du Centre sportif Alcoa…Les deux équipes se retrouvent, samedi après-midi (16 h), pour le deuxième match de ce programme double.