Une saison d’exploits en vélo de montagne pour le club de Baie-Comeau

Ce sont pas moins de 49 podiums qui ont été récoltés cette saison par l’équipe de vélo de montagne de Baie-Comeau. Sur ce nombre, 33 sont l’œuvre des jeunes cyclistes, ce qui rend fier David Bellavance, responsable du développement de l’école de vélo de montagne Les Fous Braquets de Baie-Comeau.

En effet, la saison 2024 des athlètes baie-comois de vélo de montagne peut se résumer comme un véritable succès.

« Compte tenu de la taille de notre équipe, le nombre de jeunes en haut de classement est incroyable », mentionne à son tour Dominic Martin, responsable des communications du Club. « Au-delà des performances individuelles, le résultat collectif nous donne de quoi être fiers », ajoute-t-il.

La dernière étape du circuit de la Coupe Québec s’est déroulée à Mont-Saint-Anne il y a quelques semaines et 16 athlètes ont récolté sept podiums.

Moments marquants de la saison

Plusieurs ont tiré épingle du jeu chez les jeunes cyclistes, mais le nom d’Anaïs Bélanger est sortie du lot. L’athlète féminine chez les U15 a remporté le classement cumulatif de la saison ainsi que le titre de championne québécoise au XCC en juillet.

« Elle a pris le maillot de leader au Mont-Lac-Vert au début du mois d’août et n’a plus jamais regardé derrière. De plus, elle a remporté les six dernières courses de la saison, ne laissant aucune chance à ses adversaires de revenir devant elle au classement », souligne M. Martin. De plus, la jeune femme a été nommée athlète du mois d’août en vélo de montagne par la Fédération québécoise des sports cyclistes.

Toujours dans la classe féminine, Daphnée Gagnon dans la catégorie U13 a complété sa saison en prenant part au deuxième rang du cumulatif. « Après avoir raté les deux premières manches, Daphnée est montée sur le podium à chacune des 12 autres épreuves », mentionne le porte-parole.

Celui qui laisse tomber ses skis pour le vélo de montagne en période estivale, Vincent Beaulieu, a terminé troisième au classement chez les U15 masculin. Il est monté sur le podium à chacune des épreuves cette saison, soit cinq fois. Il a aussi terminé deuxième au XCC et troisième au XCO pour clôturer sa saison.

Chez les maîtres experts de 35 à 44 ans, Guillaume Lévesque a terminé au sommet du classement. « Il évolue dans ce qui est peut-être la catégorie la plus relevée du circuit québécois sous les Élites », précise Dominic Martin. Guillaume Lévesque est monté sur le podium à chacune des épreuves qu’il a disputé cette saison, ce qui se résume en quatre victoires. Il a d’ailleurs remporté les championnats québécois de XCO plus tôt cet été à Sherbrooke.

Finalement, Jean-Simon Lajoie a terminé troisième au classement chez les 19-34 ans experts. Il s’est démarqué lors des épreuves de circuit court (XCC), lui qui avait remporté le titre de champion de la discipline en 2023.

« C’est un excellent présage pour les prochaines éditions des Jeux du Québec, dont ceux de l’été 2025 », conclut le responsable des communications.