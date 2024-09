Baie-Comeau reçoit une mention honorable du mouvement VÉLOSYMPATHIQUE

La Ville de Baie-Comeau a reçu une mention honorable du mouvement VÉLOSYMPATIQUE. Cette récompense signifie qu’elle ne satisfait pas les critères de certification, mais qu’elle démontre un engagement clair dans le développement d’une culture à vélo.

Notons qu’il existe 5 niveaux de certification : bronze, argent, or, platine et diamant. Ce programme est issu de Vélo Québec.

Les collectivités, organisations et campus souhaitant adhérer au mouvement remplissent un formulaire de candidature exhaustif visant à faire le portrait de leurs initiatives pour le développement d’une véritable culture vélo.

Au total, depuis 2015, ce sont 41 collectivités, 88 organisations et 29 campus qui se sont engagés à faire du vélo une option privilégiée, tant pour les déplacements que les loisirs.

« Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE, actif depuis 10 ans, joue un rôle clé dans la transformation du Québec en favorisant la mobilité active et durable. En encourageant l’usage du vélo dans les milieux de vie, il contribue non seulement à la réduction des GES, mais aussi à l’amélioration de la santé publique et à la création d’environnements plus sécuritaires et inclusifs », affirme Magali Bebronne, directrice des programmes chez Vélo Québec.