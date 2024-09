Le Drakkar complète le balayage

Baie-Comeau – Le Drakkar a complété son balayage face à l’Océanic de Rimouski, samedi après-midi, grâce à une victoire de 6-3 devant 2216 spectateurs réunis dans les gradins du Centre sportif Alcoa.

Victorieux par la marque de 2-0 la veille, les vikings du navire ont remis cela face à leurs grands rivaux du Bas-St-Laurent qui repartent bredouilles de Baie-Comeau.

Si le match inaugural de la saison 2024-2025 avait été axé sur la défensive, le scénario a été bien différent à l’occasion ce duel offensif ponctués de neuf buts dont sept lors de la période initiale.

Les locaux ont profité au maximum du cafouillage défensif de l’ennemi pour inscrire les deux premiers filets de la partie grâce à des descentes à deux contre un, qui ont porté fruit à chaque fois.

Désavantage numérique

Après avoir pris les devants 3-0 après moins de six minutes d’écoulées à la rencontre, les locaux ont cafouillé à leur tour pour redonner espoir aux visiteurs, qui ont marqué par un, mais deux buts à l’occasion du même désavantage numérique.

En avance 4-3 après 20 minutes de complétées, les Baie-Comois se sont ensuite redonné un coussin de deux buts grâce au deuxième filet de la rencontre du vétéran Julien Paillé, sélectionné comme la première étoile de la partie.

« Dans l’ensemble, cela a été un bon week-end. Nous sommes passés au-travers tout en les limitant à 16 lancers. Aujourd’hui, les vétérans ont donné le ton et les joueurs ont été opportunistes en début de match », a reconnu le pilote Jean-François Grégoire.

Le dirigeant a moins apprécié l’inertie de son jeu de puissance, qui a accordé deux buts rapides aux Rimouskois. « Avec une avance de 3-0, on savait que la partait était encore jeune. Ils sont revenus de l’arrière, mais plus le match avançait, plus on voyait les joueurs reprendre le contrôle et retrouver leur style de jeu efficace lors du match de vendredi. »

Pas facile

Privé de six joueurs réguliers, dont cinq parties à des camps professionnels, l’entraîneur-chef Joël Perrault savait que la mission ne serait pas facile lors de ce programme double inaugural.

« C’est certain que nous avons hâte de retrouver nos joueurs. Disons que le début du match n’a pas été évident, mais les gars sont quand même revenus de l’arrière. Nous misons sur plusieurs jeunes et il y a eu un peu plus de positif que la veille », a résumé l’ancienne vedette du Drakkar tout en reconnaissant que la saison venait à peine de débuter.

En vitesse

Outre Julien Paillé, Louis-Charles Plourde a également réussi un doublé dans la conquête. Shawn Person et Jules Boilard (filet désert) ont complété la marque face au gardien Samuel St-Hilaire…Pavel Simek, Quinn Kennedy et Maxime Coursol ont sonné la riposte face au cerbère Lucas Beckman…Le Drakkar sera de retour devant ses partisans, le 28 septembre, pour accueillir la visite des Cataractes de Shawinigan.