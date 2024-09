L’église Saint-Andrew et Saint-George renoue avec une tradition

L’événement communautaire autrefois appelé Social Tea renaîtra de ses cendres à Baie-Comeau. L’église anglicane Saint-Andrew et Saint-George remet au goût du jour cette activité pour amasser des fonds.

Le 28 septembre, deux séances de thé social (expression francisée) se tiendront dans l’établissement patrimonial, soit de 11 h 30 à 13 h ainsi que de 13 h 30 à 15 h.

En plus de déguster un thé à l’anglaise et un assortiment de bouchées sucrées et salées, les participants pourront profiter de tirages, d’artisanat local et d’une visite guidée. Le coût est fixé à 10 $ par personne et les places sont limitées.

Un peu d’histoire

Si on remonte dans les années 1938, la Ladies’ Guild of the Church of St. Andrew and St-. George a commencé à se réunir à Baie-Comeau et tenait des registres méticuleux de ses activités.

D’abord formels, les thés comportaient des théières en argent, de la porcelaine fine et des décorations élaborées. « Les participants portaient des tenues de soirée et apportaient des friandises maison, notamment des spécialités telles que des tartelettes au beurre et des carrés aux dattes », rappelle l’église anglicane dans son invitation.

La Catholic Women’s League et la Catholic Women’s Auxiliary organisaient également ces événements qui devenaient d’importants rassemblements communautaires. « Tout le monde travaillait ensemble lors des thés sociaux, jeunes et moins jeunes. C’était un véritable événement communautaire », racontent les organisateurs.