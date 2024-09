Pas de concret pour le Jardin des glaciers 

« Le dossier achemine » se contente de dire le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, concernant la promesse d’achat pour l’ancien Jardin des glaciers, annoncé en février.

Le maire poursuit en précisant : « Il y a des discussions avec le promoteur, mais à ce moment-ci, il n’est pas encore propriétaire du bâtiment. »

« Il y a des échanges avec nos personnes au développement économique pour voir comment cela pourra être fait et qu’est-ce qui pourrait être fait », ajoute-t-il. L’objectif est de créer les logements dans le quartier Saint-Georges.

Une promesse d’achat entre la Ville et D.R.E.A.M. Groupe Immobilier, a été signée plus tôt cette année. Celle-ci s’élève à 1,3 M$, plus taxes.

Autres projets de logements

« Présentement, on discute avec 11 promoteurs différents. On travaille pour à peu près 800 portes. On sait que ce n’est pas tout qui va se concrétiser en même temps », déclare Michel Desbiens précisant que six logements sont en construction sur le boulevard Jolliet.

Selon ce qu’il explique, d’autres dossiers avancent concernant 24 logements au bout du prolongement du boulevard Blanche, tout comme pour la construction de condos sur le site de l’ancienne école McCormick.

Il y a aussi le projet de condos sur le boulevard Laflèche, communément appelée la côte de l’Onyx, et les 56 unités de logements à prix modique dans le coin de la piscine Napoléon-Paul-Otis.