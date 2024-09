Pont sur le Saguenay : Legault assure qu’il y a un besoin

Même si de nombreux Nord-Côtiers et Charlevoisiens perdent espoir de voir se concrétiser le pont sur la rivière Saguenay, entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine, le premier ministre François Legault confirme que le besoin est bel et bien présent.

« Et en plus, on est train de développer des activités économiques sur la Côte-Nord. Le besoin va juste grandir », a-t-il laissé entendre lors de son passage à Baie-Comeau, le 20 septembre.

En entrevue avec Le Manic, le chef de la Coalition avenir Québec a soutenu que les résultats de l’étude seront déterminants pour la suite du projet.

« Maintenant, on a besoin d’une étude pour savoir de combien on parle. On va desservir combien de personnes et ça coûte combien pour desservir ces personnes-là. On va avoir ça dans l’étude cet automne », ajoute M. Legault.

Une fois les résultats dévoilés au grand jour, la CAQ prendra une décision et décidera si oui ou non le pont attendu depuis belle lurette sera finalement construit.

Le premier ministre a rencontré la Coalition Union 138 cet après-midi à l’hôtel de ville de Baie-Comeau. Il a pu confirmer à ses représentants que les délais pour la fin des études demeurent les mêmes.

« On attend d’avoir exactement le pouls, les scénarios, donc on va avoir ça. À partir de là, on va pouvoir continuer à avancer dans ce projet-là », a martelé François Legault à la Coalition.

À lire aussi :