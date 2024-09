La Coupe de la Péninsule se tiendra à Ragueneau

La Coupe de la Péninsule revient pour une quatrième année et se tiendra au quai de Ragueneau. Cette compétition amicale de cross-country regroupe les 342 élèves des écoles de Pointe-Lebel, Chute-aux-Outardes, Pointe-aux-Outardes et Ragueneau.

Instaurée en 2021 au sortir de la pandémie de COVID-19, la Coupe de la Péninsule s’est successivement déroulée à Pointe-Lebel, Chute-aux-Outardes et Pointe-aux-Outardes au cours des trois premières éditions.

« Il s’agit d’un événement amical et rassembleur visant le plaisir, la persévérance et le dépassement de soi. Selon leur âge, les élèves participeront à des courses de 600 mètres, 1 km et 2 km et recevront tous un ruban de participation », mentionne la régisseuse aux communications au Centre de services scolaire de l’Estuaire, Patricia Lavoie.

L’activité se déroulera de 9 h 45 à 11 h 35 au quai de Ragueneau.