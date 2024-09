L’Oktoberfest s’invite à Baie-Comeau pour Centraide

Place Lasalle se transformera en véritable fête bavaroise pour célébrer l’Oktoberfest au profit de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan.

Depuis ses débuts, la microbrasserie St-Pancrace est un allié fidèle de Centraide, et cette fois-ci, elle souhaite marquer les esprits avec cet événement festif et inédit le 5 octobre. L’entreprise espère en faire une tradition annuelle dans la région.

Une multitude d’activités seront proposées. La rue sera fermée pour laisser place à des animations musicales en direct, ainsi qu’à des jeux de style beergarden. Si Dame Nature se montre capricieuse, un chapiteau permettra aux participants de rester au sec tout en profitant des festivités.

Parmi les autres attraits de l’activité-bénéfice, il sera possible de se restaurer, et découvrir la nouvelle bière de récolte de la microbrasserie. Pour les amateurs de boissons, il y aura un choix éclectique allant de la bière artisanale aux boissons alcoolisées et non alcoolisées.

Avec un accès gratuit pour tous, l’Oktoberfest St-Pancrace est ouvert à tous. Ceux qui souhaitent vivre l’expérience complète pourront acheter des billets en contactant le bureau de Centraide ou via la billetterie en ligne.