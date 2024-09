Simon Brisson nommé président d’honneur du 5 à huîtres

La Fondation du Cégep de Baie-Comeau prépare la 10e édition de son évènement phare, le 5 à huîtres. La présidence d’honneur sera assurée par Simon Brisson, président des Éditions Nordiques.

Depuis une décennie, cet évènement caritatif marie avec brio gastronomie et générosité, au profit des projets de développement du Cégep de Baie-Comeau.

Cette année, la soirée se tiendra le 16 novembre dans l’établissement collégial.

« À titre de premier président du conseil d’administration de la Fondation du Cégep de Baie-Comeau, c’est pour moi un réel bonheur d’assumer la présidence de cet évènement auquel je participe depuis son tout début », commente M. Brisson.

« Le fait que deux de mes filles y étudient présentement revêt aussi un caractère particulier. De plus, nouvellement administrateur au conseil d’administration du Cégep, je crois en l’importance d’avoir un cégep bien vivant et bien dynamique dans notre communauté et la Fondation peut jouer un grand rôle à ce chapitre », ajoute-t-il.

Le président du conseil d’administration de la Fondation, Jean-Philippe Messier, déclare que tous les membres de la communauté sont invités à se joindre à eux pour cette soirée de fête et de solidarité.

« Le projet qui sera soutenu par les fonds amassés lors du 5 à huîtres sera dévoilé le 16 octobre prochain », conclut-il.

Rappelons que la mission de la Fondation du Cégep de Baie-Comeau est d’encourager et soutenir l’effort et la réussite des étudiants, de contribuer au développement du Cégep de Baie-Comeau et au renforcement de son positionnement dans le milieu.