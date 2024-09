La députée Champagne Jourdain se concentre sur les investissements et non les sondages

Au moment où le Parti québécois trône au sommet des sondages dans les intentions de vote, la députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain affirme que sa concentration et ses énergies resteront à obtenir des investissements dans la région.

Elle nomme des projets comme un édifice de 60 logements à Sept-Îles, le Centre d’accueil municipal de L’Île-d’Anticosti (16,5 M$), le bâtiment d’accueil des croisières à Sept-Îles (2,3 M$), les sommes pour les infrastructures sportives, ou l’obtention de mégawatts pour cinq projets industriels sur la Côte-Nord.

« On a des projets tangibles avec des bâtiments qui lèvent de terre. Moi, c’est à ça que je m’accroche : des résultats. Pour le reste, j’ai deux ans de fait et il me reste deux autres années. Je vais travailler avec la même ardeur, puis ça sera aux gens de se prononcer en 2026 », dit Mme Champagne Jourdain

Pour cet automne, l’attention de la ministre sera retenue par le dossier santé. Elle gardera aussi un œil des plus attentifs envers la publication des études à propos du pont sur le Saguenay. Elles sont attendues cet automne.

Il y a aussi le dossier de l’énergie qui pourrait susciter beaucoup d’intérêts sur la Côte-Nord.

« Le plan actuel est de maximiser les installations hydroélectriques existantes pour aller chercher le maximum de mégawatts. Le premier ministre parle aussi beaucoup d’éoliennes. Il en a discuté avec les élus de la Côte-Nord et il parle de partenariat avec les communautés autochtones », affirme-t-elle.

Santé

La période de transition que traverse le système de santé nord-côtier est nécessaire, malgré les inconvénients des derniers mois, maintient la ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain.

« On veut éviter que la Côte-Nord devienne un grand dortoir pour les gens qui viennent offrir des soins aux citoyens », dit-elle.

Quelques mois après les débuts de la crise santé sur la Côte-Nord, causée par la volonté gouvernementale de mettre fin au recours des agences privées, la situation s’améliore lentement, affirme la ministre.

« Est-ce que le déploiement des équipes volantes s’est fait à la vitesse qu’on aurait espérée, non ! Mais, elle se fait et elle continue de se faire cette transition », lance-t-elle.

Elle rappelle que les menaces de ruptures de services existaient bien avant que le gouvernement décide de mettre fin à son utilisation des agences.

« La situation de cet été n’était pas différente. Cela fait plusieurs années que durant l’été, ou durant les Fêtes, on a des menaces de bris de services », souligne-t-elle, ajoutant que la fin des agences est la solution pour venir solidifier le réseau de la santé.

Questionnée sur son rôle durant cette crise santé en tant que ministre responsable de la Côte-Nord, elle indique qu’elle a été sur le terrain, notamment en visitant l’Hôpital de Sept-Îles, et ce, dès le début de l’été. Les visites du ministre de la Santé, Christian Dubé, et de François Legault ont permis de les sensibiliser sur les réalités nord-côtières, note la députée Champagne Jourdain.