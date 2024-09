La Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka change de nom

La Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka (RMBMU) fait peau neuve en devenant la Région de biosphère Manicouagan-Uapishka (RBMU). Ce changement de nom est lié à sa planification stratégique.

Cette évolution s’inscrit dans un contexte international marqué par une mise à jour des normes graphiques de l’UNESCO, ainsi qu’un contexte national où les sites canadiens sont encouragés à adopter le terme « région » plutôt que « réserve ».

Ce changement de nom et de logo vise à mieux refléter une identité inclusive et fédératrice, incarnant ainsi l’ouverture et le caractère collectif de cette désignation. Le nouveau logo de la RBMU conserve toutefois l’emblème du cratère Manicouagan, surnommé « l’œil du Québec », qui continuera de représenter l’organisation.

« Ce changement va au-delà du nom et du logo, il vient avec un énoncé de mission et de vision complètement revisités, à l’image de nos ambitions », explique Eve Ferguson, directrice des communications.

La nouvelle mission « enracinée sur un territoire reconnu par l’UNESCO, notre organisation inspire et outille les collectivités d’ici et d’ailleurs pour bâtir des milieux de vie durables » vient donner toute l’impulsion à la nouvelle vision selon laquelle « la RBMU incarne et façonne une nouvelle génération de régions de biosphère ».

La RBMU poursuivra ses activités à travers ses quatre entités à savoir le MU Conseils, la Station Uapishka, la Biosphère et la Fondation Uapishka.