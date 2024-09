S’unir pour le deuil périnatal à Baie-Comeau

Depuis des années, la Maison des familles de Baie-Comeau | Centre de ressources périnatales de la Manic (MDF) souhaite toucher l’ensemble de la population à propos du deuil périnatal. Cette année, l’union de quatre organismes fera la force de ce sujet sensible.

Il y a quelques années, personne ne se présentait aux activités de la MDF lors de la journée du deuil périnatal souligné le 15 octobre. « Ce n’est pas grave, savoir qu’on existe et que nous sommes une ressource pour eux peut faire toute la différence pour une famille », explique Carol-Ann Boudreault, coordonnatrice périnatale à la MDF. « Mais pour ça, la population doit savoir que nous existons et que nous offrons le service d’accompagnement en deuil périnatal », ajoute-t-elle.

C’est pour ces raisons que les familles et proches touchés par ce drame pourront se soutenir lors d’une marche à la tombée du soir cette année. « C’est la première marche sous les étoiles qui va avoir lieu ici à Baie-Comeau », souligne d’emblée Anna Dionne de la Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord (HCN) — Manicouagan.

Cette année quatre organismes ont décidé d’unir leurs forces afin de mettre de l’avant cette journée. Il s’agit de la MDF, la Coopérative funéraire de la HCN et Manicouagan, Portraits d’étincelles et l’organisme L’Arc-en-ciel. Cette marche débutant par un café-causerie, pourra permettre aux familles d’échanger entre-elles et aux organismes du milieu de présenter leurs services d’accompagnements.

Stéphanie St-Gelais, directrice générale à la MDF et Anne De Courval, directrice générale de la Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord–Manicouagan le confirme, « c’est un deuil dont on parle peu et qui semble improbable à l’heure où la médecine fait bien souvent des miracles, mais il touche pourtant plus de 23 000 familles québécoises annuellement ».

Carol-Ann Boudreault, coordonnatrice périnatale à la MDF précise que cette statistique provenant du CIUSSS du Nord de l’Ile-de-Montréal est difficile à démystifier. Pour certains organismes, coopératives et établissements du réseau de la santé et des services sociaux, le deuil périnatal est flou. « Pour nous, c’est chacune des personnes et familles qui le vivent ». Issu d’un deuil périnatal par cause d’une infertilité, d’une fausse couche, d’une intervention médicale volontaire ou non, d’un enfant décédé lors de la naissance ou suivant ses deux premières années de vie, toutes ces situations compte pour ces quatre organismes disponibles sur la Côte-Nord.

Cette marche significative se déroulera le 15 octobre et débutera à la MDF, soit au 985 boulevard Jolliet à Baie-Comeau. Suivra la marche en direction de l’Hôpital le Royer et le parcours se terminera par une commémoration à la coopérative funéraire au 788 boulevard Blanche.