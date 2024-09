Trafic de cocaïne | L’identité des possibles membres arrêtés du Blood Family Mafia connus

L’identité de cinq des six individus arrêtés, mercredi matin, lors de perquisitions menées à Sept-Îles sont connus. Ils seraient liés au gang du Blood Family Mafia (BFM).

Il s’agit des Septiliens Mathieu Bouchard (25 ans), Jimmy Chiasson (26 ans), Jean-Samuel Chiasson (26 ans), Jérémy Chiasson (20 ans) et Éliane Dinet (23 ans).

Jimmy Chiasson avait également été arrêté en mai dernier, toujours en matière de trafic de drogue.

Ils ont comparu sous divers chefs d’accusions reliés avec la possession et le trafic de stupéfiant, recel et possession d’arme prohibée.

Une autre personne a également été appréhendée lors de l’opération. Elle a toutefois pu reprendre sa liberté sous promesse de comparaître.

« Selon la tendance de l’enquête, les six suspects arrêtés ce matin seraient reliés au gang BFM », indique le porte-parole de la SQ, Hugues Beaulieu.

Les perquisitions, qui se sont déroulés sur cinq lieux, ont permis aux policiers de saisir plus d’un quart de kilogramme de cocaïne, plus de 8 000$, un fusil de calibre 410 et des munitions. Deux presses à cocaïne et plusieurs cellulaires ont également été saisis.

Toute information relative au trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec.