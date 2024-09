Les conseils de sécurité de la SQ pour les chasseurs

La Sûreté du Québec rappelle des réglementations et consignes de sécurité à l’aube de la saison de la chasse au gros gibier qui est sur le point de commencer à l’arme à feu sur la Côte-Nord et dans Charlevoix.

Ce rappel de sécurité vient avec le fait que les chasseurs sont de plus en plus nombreux à s’adonner à ce sport. Tout d’abord, la SQ demande d’avoir en main son permis de possession et d’acquisition d’arme à feu en tout temps.

De plus, il faut posséder un certificat de chasseur ainsi qu’un permis de chasse selon la catégorie de chasse exercée. Les armes à feu doivent aussi bien être immatriculées.

D’autres petits rappels

Il faut se déplacer dans les heures de chasse et zone de chasse de façon légale et sécuritaire :

– Lorsque vous vous déplacez à pied dans votre zone de chasse, vous pouvez avoir votre arme à feu chargée dans vos mains en la tenant de façon sécuritaire canon vers le haut. N’oubliez pas de protéger la détente et le cran de sûreté.

– Lorsque vous vous trouvez dans votre cache, dans les heures de chasse, si votre arme est chargée, elle doit être sous votre surveillance constante à proximité de vous. Ne laissez jamais une arme à feu chargée sans surveillance.

– Si vous déchargez une arme à feu, il est de votre responsabilité de vous assurer que le tir est sécuritaire pour ne pas blesser un autre chasseur.

– À la fin de votre journée de chasse, assurez-vous de fixer un dispositif de verrouillage sur votre arme à feu et de l’entreposer sécuritairement.

« Comme en tout temps, n’oubliez pas que vous ne pouvez pas circuler en véhicule routier en ayant les capacités affaiblies par l’alcool et/ou la drogue sans quoi vous pouvez être accusé au Code criminel », mentionne la SQ.

Toutes les infractions à la Loi sur les armes à feu sont susceptibles d’accusations criminelles. Toutes les infractions à la Loi sur l’immatriculation des armes à feu du Québec sont susceptibles d’amende de 500 $ à 5 000 $, s’il s’agit d’une personne physique.

Faire preuve de respect

Les territoires de chasse doivent se partager entre les adeptes de la chasse. « Votre droit de pratiquer la chasse doit s’accompagner d’un respect des autres chasseurs et chasseuses afin que tous puissent profiter pleinement de la saison », soutient la Sûreté du Québec.

« Le savoir-vivre et la compréhension mutuels sont importants en territoire de chasse. Si toutefois une situation litigieuse survient, nous encourageons la communication en vue d’une solution pacifique pour régler la situation », poursuit-elle.

Soyez visibles

Une mauvaise utilisation d’une arme peut entraîner des conséquences fâcheuses et des blessures importantes. « Si vous décidez d’ouvrir le feu, assurez-vous d’avoir une identification visuelle satisfaisante de la cible. Aussi, pour réduire les risques d’incident, il est nécessaire de porter des vêtements de couleurs voyantes », concluent les forces policières.