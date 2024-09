Traverse Matane–Côte-Nord : la CAQ refuse de débattre 

Une motion pour faire reconnaître la traverse entre Matane et la Côte-Nord comme un service essentiel a été bloquée par la CAQ, jeudi.

Le député péquiste de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, a déposé une motion demandant au gouvernement de prendre les dispositions législatives nécessaires pour que le traversier entre les deux rives soit reconnu comme essentiel « dans les plus brefs délais ».

« Que l’Assemblée nationale reconnaisse que le service de traversier entre Matane, Baie-Comeau et Godbout est essentiel pour la sécurité économique des citoyens et des entreprises de la Côte-Nord et du Bas-Saint-Laurent », demandait la motion.

La CAQ n’a pas donné son consentement pour débattre de la motion à l’Assemblée nationale.

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, a défendu son parti.

« On voulait adopter la motion, on a proposé des amendements au PQ, mais ils ont préféré faire de la politique avec ça », a-t-il indiqué au Journal, par courriel. « Le service de traversier entre Matane, Baie-Comeau et Godbout est fondamental pour la sécurité économique des citoyens et des entreprises de la Côte-Nord et du Bas-Saint-Laurent. C’est clair pour notre gouvernement », a-t-il assuré.

Le député caquiste a rappelé que « le Tribunal administratif du travail détermine depuis 2019 la validité des arguments pour assujettir un service public à un service essentiel, limitant du coup les effets de la grève ».