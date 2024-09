Baie-Comeau se mobilise pour la suite du monde

À l’appel de Mères au front – Baie-Comeau, la Table des groupes populaires de la Côte-Nord et la Corporation de développement communautaire de la Côte-Nord, les citoyens se sont réunis à la place publique de Mingan pour réclamer une transition écologique plus ambitieuse.

Ces organisations, accompagnées du Collectif pour la suite du monde, reprochent aux gouvernements d’avancer trop lentement dans des dossiers cruciaux comme la protection du caribou et la réforme de l’exploitation minière.

« On fait passer un message clair au gouvernement de prendre des décisions qui sont basées sur l’environnement et la justice sociale. On voit les changements climatiques, on sait qu’il y a des solutions qui existent donc on veut passer ce message », souligne Marie-Philippe Bérubé, porte-parole de Mères au front.

Michel Savard, coordinateur de la Table des groupes populaires de la Côte-Nord, partage cette frustration : « On veut qu’ils nous entendent mais on aimerait qu’ils nous écoutent surtout. Depuis des années, les comités et les chercheurs sonnent la lumière rouge et on se rend compte que personne n’est entendu, et le gouvernement ne prend pas les bonnes décisions. »

Le Québec n’est pas épargné par les changements climatiques, comme l’ont montré les incendies de forêt et les inondations records de cet été. Il est donc plus urgent que jamais de prendre des mesures pour garantir un avenir viable aux générations futures.

« Pour la population, ça serait bien que quand on organise des mobilisations, qu’ils viennent se joindre à nous car c’est la force du nombre qui fait qu’on peut faire changer les choses et convaincre les gouvernements », insiste Michel Savard.

« On va se ranger sur des enjeux liés à l’environnement dans les prochains mois et années et on invite les citoyens à venir prendre part à nos actions. Vous allez certainement entendre parler de nous », conclut Marie-Philippe Bérubé.