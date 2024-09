L’école Boisvert de Baie-Comeau amasse 2 600 $ pour Leucan

En support à leur amie Andie Babin, les élèves et membres du personnel de l’école Boisvert de Baie-Comeau ont organisé une activité qui a permis de récolter 2 600 $ pour Leucan.

Andie Babin est une élève de première année qui lutte actuellement contre un cancer. C’est en marge du Mois de la sensibilisation au cancer chez l’enfant, orchestré par Leucan durant tout le mois de septembre, que l’école a tenu la première édition de l’Illumination en Or, le 19 septembre.

Pour l’occasion, les élèves et les membres du personnel étaient invités à porter du or ou du jaune et à faire un petit don en argent pour Leucan. Selon la directrice de l’école Boisvert, Karyne Lepage, l’activité a suscité une mobilisation extraordinaire. Au moins 80 % des élèves et des adultes de l’école ont participé en guise de support à Andie et sa famille, mais aussi à l’ensemble des enfants atteints de cancer.

Une impressionnante générosité

« Sur le plan financier, l’activité a également connu un succès impressionnant, alors que les dons des élèves et leur famille ainsi que du personnel scolaire ont permis de récolter 1 300 $ », confirme la régisseuse aux communications au Centre de services scolaire de l’Estuaire, Patricia Lavoie.

Informé de l’activité sur les réseaux sociaux et touché par la cause et l’épreuve de la petite Andie et sa famille, le propriétaire de l’Ébénisterie Alain Dufour, François Landry, a fait savoir qu’il doublerait la somme récoltée par l’école, portant ainsi la cagnotte qui sera remise à Leucan à 2 600 $.

Andie, qui doit s’absenter de l’école une semaine par mois afin de subir des traitements à l’extérieur de Baie-Comeau, se réjouit de ce support témoigné par son entourage du milieu scolaire.

Elle a d’ailleurs participé avec grand intérêt au décompte des sous récoltés en compagnie de la direction de l’école au cours des derniers jours.

Soulignons qu’elle vivra bientôt, en compagnie de ses parents, une activité offerte par la Fondation Rêves d’Enfants, qui lui permettra de nager avec les dauphins en Floride.